Switch大卖之后 任天堂真的要用纸壳子惊艳世界了

任天堂推出的新游戏机 Switch 已经让人觉得惊讶，现在他们又有了更令人惊讶的东西。这是电子游戏难得一次以“玩具”的形式，为我们带回早已遗忘的“游戏”的模样。今年 1 月份，任天堂发布了 Switch 的新游戏系列，而这个奇葩的游戏系列，甚至比《塞尔达传说：荒野之息》更让人感到震撼。他们发布了一组瓦楞纸套件，由玩家动手组装好这堆硬纸板，通过和 NS 主机上的软件相结合，可以制造出各种可带有真实反馈的玩具。这个系列叫做 Labo，它的本体就是一块块瓦楞纸板，任天堂暂时打算发售 Variety Kit 与 Robot Kit 两款 Labo 游戏，发售时间都是 4 月 20 日，价格还不便宜。Variety Kit 套装 售价 6980 日元（约 403 人民币）遥控爬虫：需要 15 分钟的制作时间，装置有些像“虫形”的遥控汽车。玩家需要将 Joy-Con 插在装置两侧，然后手持 Switch 主屏来远程控制“虫子”移动，Joy-Con的震动会让它缓缓的在平面上移动。鱼竿：附带一个“拉杆转盘”，它连接着具有弹性的细线（绳子），从而能够模仿实际钓鱼时的张力和拉力。摩托车：两个 Joy-Con 可以组成把手或踏板，画面则通过嵌入把手的 Switch 主屏观看。小房屋：由硬纸板和绳子组成，设有装载 Joy-Con 的暗盒，游戏与外设有许多联动效果。钢琴：钢琴模组的制作需要耗费 2 个小时，它的运作原理是这样的：Joy-Con 的红外感应可感知到琴键按下时的反馈，当玩家开始演奏时，Switch 主屏便会播放正确的音符。此外，琴架上方配置的转盘甚至能够调节游戏的声音效果。Robot Kit 套装 售价 7980 日元（约 461 人民币）Robot Kit 套件更复杂，组装难度也更大，组装之后玩家将模拟成一个可变形的机器人，击拳和踢击都将反馈到游戏中（比如粉碎建筑物），游戏画面需要通过 TV 模式播放。任天堂 Labo 看起来真的很奇葩，看起来有点弱智，但是又创意非凡，完全出乎所有人意料。任天堂公关人员自己则不无得意地表示：“外界总以为我们要做这个，做那个，那我们偏要做大家想不到的东西。”从 1 月底开始，任天堂就举办了几次 Labo 体验会，从伦敦、东京到纽约，招募媒体和当地家庭前去体验这个新奇的玩具。而现场来得最多的，就是雀跃的孩子们。到目前为止，多家国外媒体都已经亲自接触了 Labo，通过他们的体验描述，我们终于了解了这是个什么东西，到底怎么玩儿，魅力在哪里。首先对于它的本体——一堆瓦楞纸来说：1. 这个玩具制作非常复杂，拥有有很好的响应能力，令人惊讶。2. 即使手工不错的人，比如动手能力很强的成年人，也需要一段时间才能组装好。3. 尽管很复杂，Labo 仍然是纸板，也只能作为纸板来使用。玩具的组装看上去很简单，但实际动手才知道没那么容易，如果你本身就喜欢手工，或者你的孩子喜欢捣鼓这些，那么完成这个应该会很有吸引力。对于小孩子来说，要花时间在纸板上画各种形状，然后沿着折痕折叠，对他们的动手能力是极大的培养。在所有的体验报告中，都强调了组装这些纸壳子的不易，有的人可能花 1 小时都做不成一个钓鱼竿，更不要说机器人了，机器人比鱼竿复杂上百倍。还好 Switch 上会不断出现制作教程，帮助玩家加快制作过程。但它还是需要比较强的动手能力，虽然组装出错不会令套件报废，但是零件缺了或者丢了还是会影响功能的。几百块钱，就用来买个纸壳子吗？实际并非如此，照着 Switch 上的指引组装纸板只是最开始的挑战和乐趣之一，当制作完成后，你才会看到 Switch 平台上被人忽视的技术力。以 Variety Kit 套装中最简单的遥控甲虫为例，这个纸板打造的东西能自己利用震动来前进（很像我们小时候玩的一种高速震动就前进或者转圈的小玩具）。而高级套件则利用纸板上特殊放置的反射带来触发运动。机器人套装的内部有 4 个柱体，能对玩家的四肢运动做出响应。如果你运动一只胳膊或一条腿，那么反射带就会跟着动。玩具上搭载的摄像头会读取这些运动，而屏幕上的机器人就会相应地有所动作。这一切都要归功于 Switch 手柄上的 IR 摄像头。这个红外摄像头可以简单地测试景深和周围物体的距离。套件中的纸板是一种镜面反光纸板，Switch 可以通过反光，感知到纸模上零件的移动，从而在配套的游戏软件中做出响应。钢琴玩具的内部也采用类似机制。在琴键按下时，反射带会移动，并通过开关产生声音。它的响应都非常灵敏，模拟得很像真的电子键盘。老实说这些不是什么高深的技术，所花成本也不高。但是任天堂可以用这个全新的名为 Labo 的产品线打造出和游戏界竞争对手完全错开的外层空间：教育、益智、亲子活动、自我设计。只是用来玩玩赛车游戏，玩玩 RPG 或者篮球的话什么游戏机都可以，但是能达到这种创造力的，只有 Switch，Switch 将来很可能要被家庭主妇和早教机构看上了。任天堂本身就是个玩具大厂，对于做纸板模型什么的经验丰富，这次他们做的不是游戏，而是智能玩具，这个比主机游戏大得多的市场，才是任天堂为 Switch 制订的终极目标。如果成功，那么未来不可估量，哪怕不成功，退回来继续卖自己的游戏，本分的做一款“游戏机”，也算风光。从个人的亲身感受来说，可能有的玩家对此不屑一顾，纸壳子不如 3A 游戏有吸引力，那么很明显，这类玩家并非 Labo 的受众。但如果说 Labo 是单纯为小孩子设计的也不准确。实际上，这些玩具并不适合小孩子独立完成，换句话说，这可能适合于培养亲子关系，全家人一起动手，一起完成制作，一起感受制作的成果，非常符合任天堂的游戏理念，也打破了游戏越向前发展，就越局限于“一人一手柄一屏幕一室一天”的桎梏，把我们拉到一个更热闹的世界。Labo 由纸板组成，免不了玩的时候有所损耗，尽管纸板都相当坚固，但它们能有多长寿命，完全取决于你和你家小孩怎么玩，幸好官方表示，准备好胶带和胶水，哪坏了粘哪，基本不用担心出很大问题。还有比这玩意更廉价朴实的游戏载体吗！？另外，值得注意的是，Labo 目前已知是用简单的软件界面来引导和发生交互，不过任天堂可能会开放更多订制内容，比如在钢琴软件的基础上，可以订制电吉他等更多乐器，玩家也可以用纸板组装一把电吉他来一场重金属民谣。如果这些订制足够丰富，那么 Labo 会成为引爆创意的一种游戏模式，如果任天堂愿意，它甚至可以将 Labo 的不同套件（Kit）开源，培养活跃的社区，让用户来分享自己订制的 Labo 设计，一只会走路会发出声音的小狗，一艘宇宙飞船什么的，这就不得了了。我们希望任天堂能朝着这个方向考虑考虑。网络和媒体目前对 Switch 这一出人意料的新玩法给予了赞赏，并且纷纷预测“一定能火”。任天堂还和以前一样，正思考除传统主机游戏体验以外能给玩家带来的其他东西。知乎上有句话：“我已经快忘了自己童年想要的玩具是什么了，但是任天堂还记得。”或许等 4 月份这个纸壳子发售的时候，你会想买来试一试。