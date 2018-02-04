iPhone X“销量平淡”苹果财报依旧破了纪录

3 个月前苹果大胆宣称，本财年 Q1 的假期季度将是公司有史以来营收最高的一个季度。一点也没有错。本周周末苹果发布了他们截至 12 月 30 日的 2018 财年第一季度财报，其净营收达到了 882.93 亿美元，跟去年同期的 783.51 亿美元相比，增长了 13%，其中净利润为 200.65 亿美元，比去年同期的 178.91 亿美元增长 12%，营收和净利润均创下苹果有史以来的最高纪录。不管以什么角度来衡量，这都是一个属于苹果的杰出季度，通过公司财报的详细项目，我们还可以看看苹果 Q1 财报的几大花絮。苹果之前几年的假期季度收入稳健，销售额略有增长，2018 年 iPhone 销量同比略有下滑，但需要注意的是，这其中仅是因为该季度较短。以往的假期季度有 14 周，2018 年仅有 13 周，根据苹果宣布的结果，这已经是“有史以来销量最高的 13 周季度”，与去年 12 月份的季度相比，苹果平均每周销售额增长 6%，如果按平均数计，iPhone 销量依旧保持增长态势。这与自 2017 年 11 月份开始交货以来，iPhone X 每周都是销量第一的 iPhone 不无关系。虽然各种供应商都称 iPhone X 开始削减订单了，iPhone X 恐怕是销量不好，唱衰 iPhone X 的声音也不少，但苹果的财报着实让这些报道打脸了。就销售数字而言，苹果在 2017 年底的 91 天内销售了 7730 万部 iPhone，而 2016 年末的 98 天内售出 7980 部 iPhone，意味着销量“下滑”了 6.5％。不过，就收入而言，iPhone 产生了 616 亿美元营收，而上年同期为 544 亿美元，这是一个 13％ 的收入增长，如果补正一周的时间差，那么收入增长或达到 22％。这说明苹果的 iPhone X 战略成功了，在“标准价旗舰”iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 型号之上发布更高端的 iPhone X，充分地拉高了 iPhone X 的利润空间。整个假期季度 iPhone 的平均销售价格上涨了 100 美元。库克表示：“自从 iPhone X 推出以来，它一直是每周最畅销的 iPhone，到今年 1 月份甚至到现在都是如此。iPhone X 一直延迟到 11 月份开始发货，它比预计少了一百万部的销量，营收却多出了近 73 亿美元，不得不感叹一下苹果手机的利润。苹果现金储备已经达到 2851 亿美元，再创历史新高，而苹果此前的现金储备为 2689 亿美元。全球恐怕只有苹果能达到这样体量的现金储备。在此期间，苹果销售了 510 万台 Mac 和 1320 万台 iPad，而去年同期则分别为 550 万台和 1310 万台，Mac、iPad 的营收分别是 68.95 亿美元和 58.62 亿美元，同时来自服务的营收为 84.71 亿美元，其他产品的营收为 54.89 亿美，表现都是非常可观，除了 Mac 营收有所下滑之外，其他都是呈增长趋势。Apple Watch 和 AirPods 是假日季另两大热门礼品。虽然苹果没有专门公布这些产品的数字，但“其他产品”类别的收入猛增了 35％ 以上，达到 55 亿美元（包括 Apple TV、Apple Watch、Beats、iPod、苹果品牌配件和第三方配件）。首席财务官卢卡·马斯特里（Luca Maestri）表示，与 Beats 耳机和 AirPods 的销售相结合，可穿戴设备的收入同比增长了 70％，该产品类别贡献的收入比 iPhone 之外的任何其他产品都高。苹果手表在 2018 年第一季度取得了有史以来最好的一个季度，新的 Series 3 机型去年销量是 Series 2 机型的两倍。财报中，美洲部门营收为 351.93 亿美元，欧洲部门营收为 210.54 亿美元，日本部门营收为 72.37 亿美元，亚太其他地区营收为 68.53 亿美元，增长幅度至少都是 10% 以上。大中华区营收为 179.56 亿美元表现就尤为突出了，去年同期营收为 162.3 亿美元，同比增长了 11%，比三季度环比增长了 83%。可以看到，在苹果全球的业务板块中，均是呈增长趋势，这些都是随着 iPhone X 的热卖而增长的。在接受路透采访时，马斯特里表示：“这确实是由 iPhone X、iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus 取得的成功所推动的。新产品组合表现得非常好。”库克也在接受采访时专门提到了感谢中国。苹果在中国区的业务已经重新回到了增长的健康轨道上。苹果现在已经拥有 13 亿台激活设备，仅用两年时间就增长了 30％，创下整个苹果产品的历史新高，这说明目前被用户使用的 iPad、iPhone 和 Mac 比以往任何时候都多。这很大程度要归功于苹果产品本身的可靠性以及苹果产品在二手市场的转手价值，当用户购买了新款 iPhone 时，他淘汰下来的旧款 iPhone 往往转移到另一位用户手上，而不是当做电子垃圾被丢弃掉。另外，在大多数情况下，运营商和零售商能够为 iPhone 制定比较灵活的价格措施（这也是因为 iPhone 本身拥有较大利润空间），所以为用户选购最新款手机或者备用机都提供了便利。苹果也表露了赞同 iPhone 在二手市场积极流转的态度，虽然苹果不一定直接从中获利，但是苹果服务类项目持续增长的证据表明，这能够使更多人进入 iOS 生态圈，购买 App、租借电影或者订阅 Apple Music。当被问到 2018 年将推出的两款 iPhone X 新机型时，库克拒绝透露。他表示：如同 iPhone X 的官方宣传标语所说，它开启的是下一个 10 年的篇章。言下之意是，未来的 iPhone，或许将在 iPhone X 的构建上进行更新换代。近期关于 iPhone X 的消极报道似乎很多，而财报以商业数据说话，这才是为苹果 iPhone X 扫清雾霾的利器。诚然，在新机型上市之后，iPhone X 可能列入产品阵容也可能减缓甚至停止生产，但苹果所希望的 iPhone X 都做到了。它向人们展示了 iPhone 未来的可能性，苹果在 iPhone X 上的市场战略也非常成功，它的影响力将在新的 iPhone 阵容中得到体现。