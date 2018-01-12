苹果今年或收割大量OLED订单 国产手机怎么办

华为、OPPO 和小米计划 2018 下半年用 Micro LED 取代 AMOLED，避免智能手机屏幕供应遭到苹果过度挤压。在最新款的旗舰机 iPhone X 上，苹果首次使用了柔性 AMOLED 屏幕。ＡＭOLED 屏幕比苹果之前采用的 LCD 更加轻薄，显示效果也更加细腻。据传 2018 年的下一代 iPhone，苹果也会沿用 AMOLED 屏幕。三星目前为 iPhone X 提供 OLED 屏幕的唯一供应商，因为它拥有最先进的生产能力。预计苹果今年将把 LG 作为第二供应商，前不久外媒消息称，三星将继续为苹果提供 5.8 英寸的 AMOLED 屏，而 LG 将为传言中的 6.5 英寸 Plus 型号制造屏幕。当前的中小尺寸 OLED 屏上，三星近乎处于垄断的地位，三星自己的中高端机型正在全面引入 AMOLED 显示技术，三星的高端机型则全部采用了柔性 AMOLED 技术，再加上苹果 iPhone X 以及 2018 年机型新增的柔性 AMOLED 产能需求，等于是原来全球产能的基础上翻了一倍多，供应压力极大。国内众多厂商：小米，华为，OPPO 等都在三星屏幕上吃过亏。有的国产手机厂商甚至连和三星谈屏幕供应的机会都没有，就连苹果这样的巨头，也要在三星之外寻求第二选择，比如 LG，还有传闻苹果有意与国内面板商京东方合作，并且双方已经有所接触。在 AMOLED 屏产能尚未壮大，而苹果、三星这样的国外手机品牌基本占据了少数几条高质量的生产线之后，国产手机们可能被迫做出其他选择。日前，来自 digitimes 的报道，国内包括华为、OPPO 和小米在内的智能手机生厂商，正计划采用更先进的 Micro LED 作为 2018 年下半年旗舰机的屏幕技术，以取代 AMOLED，一方面 Micro LED 是比 OLED 屏更为清晰，功耗上也更具优势的屏幕，另一方面，也是为了避开下半年苹果新 iPhone 发售带来的屏幕产能压力。Micro LED 又被称为 μLED 或者微型 LED。最早是由堪萨斯州立大学洪兴教授和德州理工大学 Jingyu Lin 教授在 2000 年首先发明的。Micro LED 和 OLED 一样，都是由发光二极管构成。这意味着两者都是“自发光”技术的屏幕。每个红色、绿色和蓝色子像素会自己发光，不像 LCD 屏幕需要专用背光。因此，Micro LED 显示器能够提供和 OLED 一样的对比度和颜色表现，在生产上也可以保持轻薄。不同的地方在于 LED 材料的构成。OLED 中的 O 代表的意思是有机的（Organic），是指在像素堆栈的发光部分中使用了有机材料。但 Micro LED 则不一样，这种技术是在发光部分中使用了无机的氮化镓（GaN）材料。这种材料可以比 OLED 产品提供更高的亮度，理论上多达到 30 倍。在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比 OLED 屏幕显示的效果更好。由于是将 LED 材料缩小并放入阵列中，Micro LED 屏幕的显示密度可以进一步突破。根据理论数据，如果 iPhone 8 上采用 Micro LED，显示密度可以达到 1500ppi 以上。由于采用无机材料，Micro LED 也不会出现像 OLED 屏幕那样寿命短的问题。同时，Micro LED 还减少了对偏振和封装层的需求，可以使面板变得更薄。Micro LED 为多量微型 LED 阵列组成，除了能达高亮度、超高解析度与色彩饱和，还有省电、反应速度快等优点。在功耗方面，可以比 LCD 低 90％，比 OLED 低 50％。Micro LED 被认为是 LED 屏的最终进化目标，每一项相关进展都引人关注，而行业对 microLED 的研发一直没有落下，苹果是主导 Micro LED 布局的企业之一。苹果两年前收购 Micro LED 显示技术公司 LuxVue Technology 后加紧研发，虽然目前并没有任何消费电子产品采用该技术，但苹果仍然希望能够从中找到突破口。台湾是目前最重要的 Micro LED 生产基地，众多台湾面板制造商已经开始加紧布局 2018 年 Micro LED 量产。国内厂商显然也想要抓住这个风口，业内人士称，几大国产手机品牌已经开始要求台湾供应链制造商在 2018 年 6 月调整原 LED 生产线为 Micro LED 生产线。台湾最大的 LED 外延片和晶片制造商晶元光电（Epistar）则表示，上半年将会制定规格，下半年用于智能手机和电视 Micro LED 将开始投入生产。根据预测，2018 年，如果有 1500 万部智能手机采用 Micro LED 屏幕，那么全球全年需求量将达到 600 亿，市场不可谓不巨大。但是 Micro LED 屏幕的量产化并没有这么容易实现。到目前为止，唯一将 Micro LED 显示器技术进展到商品化的只有索尼，索尼利用了 Micro LED 显示技术将显示器开发成大型电视墙的型态，并命名为 CLEDIS。正在举办中的全球消费电子展（CES）上，Innolux 带来了一款 10.1 英寸 Micro LED 车载显示器，标志着 Micro LED 已经可以实现更小尺寸的封装。如果是手机屏幕或者智能手表、智能手环以及头戴设备这样的应用，在极小的面板尺寸下，同一片晶圆材料上完成单片式 RGB LED 芯片，要求更高的制程技术与材料，以及超高密度的封装技术。包括 LED 芯片的供应商、半导体业者，以及显示器整体的供应链都在纷纷力求让 Micro LED 屏幕进入真正量产。此前传闻 2018 年 Apple Watch 也许能用上 Micro LED，不过依照苹果与台积电的合作研发进展，还需要投入相当程度的资金、人力与时间。国产手机们真的能快人一步用上 Micro LED 屏吗？如果消息准确，那么这可能是一件风险与机遇并存的事。也许一场新的屏幕大战要在 2018 年打响了。