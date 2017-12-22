谷歌元老施密特隐退：传奇落幕 新篇开启

今天一大早，半梦半醒间的小编就被手机推送的一则新闻惊醒了：前谷歌 CEO ，现谷歌母公司 Alphabet 董事会执行主席埃里克·施密特（Eric Schmidt）将卸任，这位一手将谷歌从一个两百名员工的小公司拉扯成世界科技巨头的功臣终于“退休”了。可能有些朋友就问了，他是谷歌创始人吗？真有这么高的地位？可能真正了解施密特和谷歌的人并不多，或许今天我们应该来聊聊这家和我们熟悉又陌生的公司。首先，施密特是谷歌创始人吗？他并不是，谷歌的创始人只有两个：谢尔盖·布林（Sergey Brin）和拉里·佩奇（Larry Page），但是当我们提起施密特时，总会说“没有他就没有谷歌”。如此高的评价也能够体现他对谷歌的重要性了，你看即使库克非常给力，也不会有人说没有库克就没有苹果，大家都知道苹果的灵魂人物只有乔布斯。

言归正传，施密特作为一个1955年出生的老派人物，是如何与布林和佩奇两个70后走到一起的呢？其实从他在普林斯顿大学和加州大学伯克利分校完成学士到博士的学习后，曾经在贝尔实验室、Sun 等大型公司工作过，而他待过的小公司更是数不胜数，甚至在加入谷歌之前的一个季度，施密特掌管的 Novell 公司亏了足足1.42亿美元，似乎他不怎么像一位能让谷歌起飞的人。但是在施密特从 Novell 公司离职之后，投资者依然向佩奇和布林推荐了他，并且在面试之后，两位创始人立马敲定了新任 CEO 的人选，并且这 CEO 一当就是十年。这背后的原因没人知道，但是据猜测，施密特多次成功和一次失败的经验打动了对方，而这些经验也确实成为了谷歌崛起的关键点。在1983年加入 Sun 之后，施密特以一己之力将 Java 打造成了最普及的编程技术平台。而到了 Novell 之后用了不到三年就使这家公司扭亏为盈，最后的亏损其实很大程度上需要归结为微软的打压和互联网泡沫的破裂，那次失败真不是施密特能控制的。所以 Novell 公司在他担任谷歌 CEO 之后依然为他保留了董事会主席席位，以示尊重。谷歌由佩奇和布林创立于1998年，但是直到2001年施密特担任 CEO，谷歌依然只是一个技术还不错，但是完全没办法赚钱的小公司，施密特本人就曾直言：“他们在各个方面的看法，都与我不尽相同。让人搞不清他们的思路究竟是令人耳目一新的远见，还是单纯天真。”而施密特的加入，正好为两位创始人天马行空的设想打下了良好的基础——钱。施密特发现了搜索业务和广告之间的高度关联性，并由此创造了搜索广告这一革命性的盈利模式，直到现在谷歌80%以上的收入依然来自于广告，可见施密特对于谷歌的重要意义。

但是大家也别以为他只是赚了钱而已， 在商业和技术界摸爬滚打20多年的经验帮助谷歌在强敌林立的时代也能够野蛮生长。最关键的点当属对微软的态度上，施密特上一次栽跟头就是因为动了微软的蛋糕，而那次经验也让他在谷歌的运作上更为圆滑。加入谷歌之后施密特一直都强调，“我们没有和微软竞争。”直到谷歌成长到能和微软掰手腕之后，他们才开始涉足操作系统、浏览器等业务，是佩奇和布林之前没想到做这些吗？并不是，谷歌能在微软等巨头的阴影之下和平崛起，施密特绝对是首功。而他的圆滑也不仅仅体现在这一方面，在对待中国市场的态度上，施密特就比两位创始人有远见得多，谷歌中国启动仪式施密特就是亲自参加，并且在和政府部门的协调上，施密特也做得很好。但在2010年谷歌是否退出中国市场这件事情上，因为施密特在2011年计划卸任 CEO（据说这是三人间的十年之约），两位创始人的意见占据了主动（他们从未造访过中国，所以对这一市场缺乏认识），最后谷歌不得不退出。

不过事实证明，施密特只担任十年谷歌 CEO 是正确的选择，他在2011年卸任，并转而担任谷歌董事会执行主席，很多人不理解这背后的原因，但下面的故事已经足以证明，施密特的经验在21世纪，只有十年的保质期。施密特曾经主动承认过自己的两个失误，一个是对于 AI 技术缺乏远见，在施密特在任时他曾经判断这项技术不会取得大规模的成功， 并认为 AI 只能够在具体任务中作为一个特定的工具，至于广泛应用则需要几十年事件。这一系列的决策使得谷歌在人工智能领域被苹果、Facebook 等企业甩开了身位。

另一个是对社交网络的犹豫，施密特曾坦言自己在谷歌最大的错误就是在社交网络兴起的时候没有及时参与。不过好在创始人佩奇接任 CEO 之后马上上线了 Google+，抢回了不少市场，但是即使如此，谷歌在这场战争中的缺席还是从反面帮助 Facebook 和 Twitter 等社交巨头崛起了。最后一件事情当然就是 Android 了，大家都知道 Android 的创始人是 Andy Rubin，但是这个项目是谷歌三巨头中哪一个主导的呢？答案是接任施密特的佩奇，当年他花了5000万美元买下了 Android 项目，而这件事情施密特甚至都不知道，布林对 Android 也是没有多大的兴趣。所以施密特虽然能够作为谷歌的润滑剂，但是他在创新能力、远见上的不足也非常明显，事实证明世界还是属于年轻人的。对于这句话佩奇也是有着深刻的理解，在担任谷歌 CEO 短短四年之后，他就将 CEO 的位子让给了2004年加入谷歌的印度人桑达尔·皮查伊，他主导了 Android 的后期运作、还一手建立起了 Chrome 项目。

可以预见的是，佩奇和布林两位创始人现在从公司运营一线退了下来，就像7年前的施密特一样，而未来他们也应该会完全把手中的担子交给年轻人，然后像今天的施密特一样安然退休。传奇落幕，新篇开始，原来在商业和科技界，也有体育赛场上那样的伟大传承。