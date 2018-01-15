CES展让赌城不堪重负 要不考虑一下搬来中国？

第一次在 CES 上的亮相，Google 显然花了很多心思。该展台位于拉斯维加斯会展中心外的停车场上，内部设有滑梯，并有充足的空间来展示 Google 及其合作伙伴发布的各种新电子产品。此外，展台还有一面是巨大的视频墙。显然，这个展台造价不菲，而关闭一天显然不在他们原定计划中。然而 CES 1 月 9 日正式开幕那天，人们未能抢先看到 Google 的 CES 展台，拉斯维加斯正在下雨，而 Google 的展台缺少有效的防水设施，它的防水等级可能只有 IP50 左右，随时要面临漏雨泡汤的危机。谷歌展台只好关闭，顶棚和展出的电子产品都包上了防水布，直到第二天下午雨停了才开始工作。1 月 11 日早上，拉斯维加斯会展中心的中央厅停电，在充斥着一大堆智能家电、智能音箱、蓝牙耳机的展厅里，停电带来的诡异静谧，讽刺得仿佛像一个反乌托邦科幻电影场景。

主办方美国消费技术协会（CTA）在赶紧在社交媒体上发布了一份声明，称“拉斯维加斯会展中心发生了停电事件。我们正在努力解决问题，感谢你们的耐心。”许多人都记录了中央厅的疏散过程和停电后场馆里的场景。所幸的是人员疏散做得不错，展厅里的大多数参观者并没有受到影响。特斯拉展位仍然举办活动，而英特尔展位的小提琴手仍然在享受着美好的时光。刚开始停电的只是中央厅，但很快北厅和南厅会议室也停电了，CTA 只好苦逼地建议人们看看户外的参展商，前几天躲过漏雨一劫的谷歌户外展台值得看看。直到下午 1 点之后，拉斯维加斯会展中心才慢慢恢复供电。CES 展创始于 1967 年，迄今已有 50 年历史，已成为了全球各大电子产品企业发布产品信息和展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口。从上世纪 70 年代末开始，拉斯维加斯就一直是 CES 的主场，每年接待着大量前来观摩最新最尖端科技产品的媒体、从业者和普通爱好者。拉斯维加斯——美国内华达州最大的城市，世界四大赌城之一，是一座以赌博业为中心的旅游、购物、度假的世界知名度假城市，拥有“世界娱乐之都”和“结婚之都”的美称。从一个不起眼的破落村庄，到一座巨大的国际城市，拉斯维加斯只用了十年。然而 CES 已经逐渐让“赌城”难以承受。目前，拉斯维加斯的基础设施尚且更够应付一年一度的全球性盛会，但随着 CES 不断发展，这个城市难以跟上步伐，今年会展中心的大规模停电事故就很能说明问题，对于一场科技展，还有什么比停电更严重的？展馆的防水措施考虑不周，而周边的公交系统更是无法承载大规模人流，运力孱弱的单轨交通在白天高峰时段根本无法发挥作用。更要命的是，CES 分布在多个展馆之中，但展馆间没有出租车或者其他接驳用车，如果你从外地前来，想从某个展馆移动到另一展馆，可能中间的路途非常艰辛。

其次，CES 的线下意义正在遭受质疑。为什么还要举办这种的大型的现场电子科技展会？现在大部分的事情基本都能在网上解决，商家们开发布会也是全网直播，产品展示也可以通过各种手段实现，为什么还要花费这么大劲把人和物聚集起来办一个展？CES 的前瞻性已经远不如往年，那时候新产品都在 1 月份展会上发布亮相，随后几个月内部署上架销售。而现在，新产品可能在 12 月份或者更早就得到透露，来 CES 不过是完成自己的亮相派对。作为一个以消费电子为主角的展会，CES 还面临着“吸引不到更多消费者前来”的尴尬，这可能与拉斯维加斯本身的城市氛围有关——娱乐、休闲气息更重，科技味则没有那么浓，也可能与美国年轻家庭的消费欲望降低有关。

经历过这次并不怎么舒服的 2018 年初大展之后，拉斯维加斯继续举办 CES 展的能力遭到质疑。人们开始思考要不要把它搬到更符合科技展气质的城市去，比如——旧金山？洛杉矶？迪拜？柏林？还没有人能提出答案。甚至有网友调侃，要不就搬去中国的城市吧，北京上海广州随便挑一个，肯定不愁办不好。在以往长达数十年时间里，受发展水平限制和地域原因，中国企业都不是 CES 展的主力，在过去的电子消费品领域，国内也很难拿得出手什么先进的黑科技来参展。但未来几年这个局面会发生改变，今年 CES 展上最热门的无人汽车、语音助手、智能家居，包括即将统治 2018-2019 年的 5G 网络技术，中国企业都在积极布局，甚至某些领域正处于领军地位。也许将来某个时间，当中国成为全球科技和创新的新一极，CES 展也不过是囊中之物而已。