比iCloud好用的备份工具 闪迪欣享充电座评测

功能介绍：备份、快充、理线三合一

在过去手机还处于 16GB 起跳的时代，不少人都曾经因为手机空间被塞满而抓狂，甚至连一个 App 都不敢多装，更别说拍视频、下音乐了。为了解决这一问题，闪迪当时推出了“欢欣i享系列”闪存盘，后来又推出欢欣畅享无线闪存盘，这些产品都获得了市场的认可。而为了进一步满足 iPhone 用户个性化的存储、备份需求，欣享自动备份充电座现在也加入了闪迪大家族中。今天我们拿到的这一款容量为128GB，除此之外还有32GB、64GB 和 256GB 版本。首先，我们来看看这款产品究竟是主打的什么功能，总的来说有三点：充电、备份和理线。

充电就不用说，将我们原装的 iPhone 电源线接到底座上之后，就能够对我们的 iPhone 进行充电了，充电规格为5V/3A，功率达到了15W。

其次，其实它也是一个桌面理线器，欣享备份底座的四周橡胶材质使得线材都能够顺利收入其中，而不仅仅是容纳一根 Lightning 充电线。同时充电的时候也能够将 iPhone 放置在底座上，橡胶材质和表面纹理使 iPhone 能够以一定的角度站稳，而金属材质的基座也使得欣享备份底座不那么容易被磕碰掉落。

使用过程：备份、恢复数据很简单

最重要的当然就是备份功能了，这里闪迪采用的是有线连接方式，每一次插上电源之后，充电底座就能够自动开始备份过程，备份内容包括相册内的图片、视频和联系人数据。同时我们也可以轻易通过 App 将数据恢复到手机中，即使更换了新手机也能够将相片传输到新机中。接下来我们就来试用一下这款产品，其实需要做的准备工作很少，安装 iXpand Base 这款 App 就够了，第一次将 iPhone 接入设备时会有弹窗跳转到 App Store 下载应用。接着将欣享自动备份充电座连上电源、再接上手机，我们不用任何操作，也不需要进入 App ，底座就能自动开启备份和充电。至于传输速度，我们在 iPhone 相册中准备了 110 张、约 413 MB 的图片，在插上电源线之后，从识别到完成备份，约花费 34 秒，速度能够让人满意。

同时在设置中，我们可以开关视频、照片和联系人的自动备份，不过可惜的是，这里关闭自动备份之后，我们无法选择备份部分文件，所以平时还是建议打开所有备份开关，同时建议闪迪能够在后续版本的 App 中加入这一功能。

和自动备份一样的， iXpand Base 还有一个“释放空间”功能，在备份完数据之后，点击界面右下角的图标就能够选择删除 iPhone 上已经备份的文件，保持 iPhone 的容量充足。不过记得在 App 上选择删除之后，还要去相册的“最近删除”文件夹里彻底删除哦，不然照片还是会占据空间的。

最后， iXpand Base 还拥有一键恢复功能，使用起来也是相当简单，选择相应的文件之后点击“恢复”，这些文件就都回到 iPhone 中了！而且也不一定是“从哪来回哪去”，换新机的时候当然也能选择恢复到新机中。

说完了 App 的用法，我们来看看具体的体验如何。备份速度此前说了，我们主要来看看备份体验，首先，插上电源线之后不用打开 App 就会自动备份，体验不错。并且备份过程中虽然在充电，但是手机也没有明显的发热，好评！

疑点解答：

同时可别忘了它理线的体验，除了 iPhone 的数据线之外，鼠标线等线材也是能够完美整理的。其实这是苹果周边无法避免的症结，因为不管是视频 App 还是音乐类 App，其他 App 都对其中下载的文件没有访问权限，那闪迪的 App 自然也无法读取这些文件，更别说将其备份到底座中了。数来数去，能够被备份的也只有相册中的照片、视频和联系人信息等内容了。

如果全部做成无线的，那也就意味着备份数据的过程也要通过 WiFi 来完成，一套无线充电设备再加一套无线备份设备再加一块闪存、快充和集线器，售价可就不是我们现在看到的这么低了。并且能够用无线充电的设备现在基本都是旗舰机型，64GB 存储空间都是起步配置，128GB 甚至是 256GB 都很常见，如果不是有备份重要数据的需求，似乎不太需要这样的备份工具。此前的闪存盘系列，虽然有可移动、随身携带的优点，并且也是插上后自动备份，但每次备份都依然需要手动插上闪存盘，或许一段时间不用，就会忘了有这个功能了。而欣享自动备份充电座如果放在床头或办公桌，每天睡前插上电源放在底座上就会自动备份，不会存在忘记备份这一说。

总结：要么爱它，要么毫不动心

更何况除了备份功能，理线与充电也是不错的附加功能呢。随着国内 iCloud 数据被迁移到云上贵州的服务器，很多用户已经停用了 iCloud ，而对比无线网络进行备份，有线备份的速度显然更快、成本更低。而且在没有网络的时候，我们同样可以用它来备份数据，对于风光、野外摄影师来说，这不失为一个优质的照片备份工具。售价方面，欣享自动备份充电座从32GB 、64GB、128GB 和256GB 售价分别为399元、559元、699元和1199元。这是一个非常细分市场的产品，或许不喜欢它的人觉得它一无是处，但有这方面需求的人却无比喜欢，一切的关键就在充电、理线和自动备份功能的结合上，同时有这些需求的人多吗？

其实小编就算是它的目标人群之一，因为我的 iPhone 中视频、手机拍摄的照片、相机拍摄的照片（通过 WiFi 传到手机）不在少数，而欣享自动备份充电座提供了一个将它们汇总、备份的途径。同时强迫症患者对于它的理线设计表示非常喜欢，所以虽然手机空间够用，但这款产品还是能省下不少事情。总的来说，欣享自动备份充电座还是一款“存在感”非常低的产品，因为它的使用过程不需要任何其他步骤，和日常使用一样插上电源线就 ok 了，如果你是一个图省事，又有备份、充电座等需求的人，它或许会给你惊喜。