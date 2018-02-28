iPhone X的屏可碎不起 tech21防摔保护套体验

小编前段时间又摔手机了！幸好当初一狠心为 iPhone X 买了1688元的 AppleCare+ ，仅仅花了188元就换了一块新屏幕。但是两年服务期中只剩一次优惠换屏的机会了，再摔的话，换屏就要2278元了！怎么办呢？还是得找一个靠得住的防摔保护套。



可惜的是，当小编翻遍淘宝中的“防摔壳”后发现，要么一大圈缓冲材料臃肿无比，要么就把手机包裹得像一台坦克一样，颜值、手感双双掉线。难道就没有一个颜值在线，手感出色而又有可靠防摔效果的保护套吗？这个时候同事向我伸出了援手，推荐了一款 tech21 EVO CHECK 保护套。



可能有些朋友和小编一样不是很了解 tech21 这个品牌，tech21 来自英国，是一家专业的防护型手机壳品牌，但他们同时也非常注重外观设计，所以获得了苹果官方的认可，不少产品在苹果官网上都有销售。而今天测试的这款 tech21 EVO CHECK 手机壳正是他们的主打产品，现在在官方旗舰店的价格正处于历史最低价，iPhone X 版本仅需160元。

言归正传，小编买的保护壳今天到手了，就先替大家看看它究竟靠不靠谱。



首先在包装上，黑白主题搭配满是英文的包装说明了它的来历，tech 21 在开合页上采用了磁吸式设计，现在小编已经中毒，没事就爱开一下这个包装。并且打开磁吸页之后里面装着保护套本体的其实是一个抽屉式设计，很符合品牌的高端定位。

接着就是 tech21 EVO CHECK 保护套的本体了，它最外层其实是我们常见的 TPU 塑料材质，所以手感还是非常出色的。同时 tech21 精细的做工也让 TPU 保护套上常见的水口、毛刺毫无踪影。

最重要的是，虽然这是一个防摔套，但是厚度和外观与普通保护套基本没有多大区别，小编买的这个烟熏黑棱纹版就很低调。同时保护套整体也很柔软，甚至能够像普通保护套那样弯折。

tech21 称保护套表面的 TPU 材料更加耐久，可惜我们现在刚刚上手也不知道长时间使用之后会不会有 TPU 材料常见的发黄等情况，不过小编机智地入手了黑色版本，不仅不会发黄，还不容易沾指纹。如果你觉得纯色颜值不够高，其实 tech21 也推出了不少主题印花系列，价格没什么变化，大家可以按喜好选购。

戴上手机之后，小编就发现这款保护套和其他保护套不一样的地方了，首先它比普通的全包保护套更进一步，直接延伸到了手机正面，所以戴上去不容易，取下来也挺难的。比较紧密的贴合也带来了很好的握持感，不会有常见 TPU 保护套那种缝隙和松动。但是也因为比较紧的贴合和较厚的边框，按压电源、音量键会比较难触发，需要更用力一些。

接下来就是我们的主题了，这玩意儿真的防摔吗？小编的 iPhone X 最近处于最高等级的保护中（手动狗头），等到哪天不小心摔了再来跟大家汇报情况吧！不过据不少网友的“以机试险”，tech 21保护套的防护能力确实了得，我们这里来了解一下，为什么这个看起来不起眼的保护套能防摔！

tech21 EVO CHECK 保护套防摔高度达到了3米，它采用了三层设计，除了最外层的 TPU 材料之外，中间还有一层硬质的缓冲材料，最内部则是 tech21 的专利技术“FlexShock”了。大家应该能看出，内部两层材料其实是以齿轮状相互交错的，这使得在受到冲击时，相互交错的两层材料能够使冲击力改变方向，沿着手机壳边缘发散，然后被吸收、分散和消除。

而一般的保护套，虽然能提供一些保护，但不管保护套再厚，冲击力穿透保护套之后还是会沿着直线传递给手机的，所以只要你稍稍摔重了一些，手机就 gg 了，有时候即使是系鞋带时不小心从口袋里滑出来都有可能碎屏。

而在 FlexShock 技术的保护下，iPhone X 将能够承担3米高的跌落。这一数字是经过英国国家物理实验室20次摔落测试、取得9万比摩擦数据、分析150万次数值之后得到的结论，所以还是比较可信的。

最后，其实在 iPhone 将智能手机引领向“轻薄化”之后，碎屏成了所有人的噩梦，而这一情况在 iPhone X 这样的机型身上更加明显，全面屏的设计比起以前更不耐摔了，所以文章末尾还是要奉劝大家：裸奔一时爽，碎屏免不了。一款靠谱的保护套还是很有必要的！