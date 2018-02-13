星战粉看这里 优必选Stormtrooper机器人试玩

购买链接戳这里

2017年，随着第八部《星球大战》的上映，不少第三方厂商也都削尖脑袋想赶上这波热度，一时间市场上出现了大量星战题材的产品，并且每一部都成功大卖。可是这些产品中，却有一个特立独行的角色——优必选 Stormtrooper 机器人。为什么说他特立独行呢？这款机器人虽然只是玩具，但是却包含了国内智能机器人领域头排兵优必选公司的一系列先进技术，包括语音操控、脸部辨识、AR 功能等等，所以作为一款为14岁以上少年准备的玩具，它的价格接近3000元。那么这款 Stormtrooper 机器人，究竟能否打动家长和众多中学生呢？我们今天就来替大家试玩一下！从包装上看， Stormtrooper 机器人相当高大上，黑白主题的包装盒上印有帝国冲锋队的大头照，包装背面则详细介绍了该机器人的诸多功能，包括人脸识别、声音控制、AR 功能、各种模式和具备的距离感应、三向麦克风等配置。

抽出包装盒之后，可以看到第二层包装更是精致，中间的 logo 十分惹眼，同时双开门的设计也让整个包装都更像一个机器人停机仓了。

所有配件都在图中，这款产品的配件还是非常精简的，除了说明书和各种介绍卡片之外，就只有充电器和机器人本体了，同时优必选为 Stormtrooper 机器人提供了不同的两孔插头，以适应不同的使用环境，还是非常贴心的。

来看看 Stormtrooper 机器人的外观细节，首先在参数上，它高度 27.94 cm、长度 10.89cm、宽度 16.51cm，比普通的手办都要大一圈，摆在家里还是很有气势的。不过这款产品走的其实是可爱路线，大头和各种圆形关节设计完全靠拢了卡通风。而正面眼睛中间有一个空槽，这就是 Stormtrooper 机器人的摄像头了，人脸识别、AR 功能都是基于该摄像头完成的，只可惜画质十分有限。麦克风、光线传感器和扬声器都位于机器人胸前，而判断障碍物的红外线传感器位于双足前方，电池也同样安装在脚上，容量2400mAh。

同时优必选还为 Stormtrooper 机器人准备了一把配枪，虽然没有任何发声、发光等功能，但握在手上还是很稳当的，并且做工很不错。

再来看看背后， Stormtrooper 机器人的充电接口裸露在外，支持 12W 的充电速度，还是比较快的。充电接口右边是链接按键，长按6秒就能够启动连接模式，安装了 Stormtrooper 的手机都能够输入 WiFi 密码进行连接，而腰部则是电源开关按键。

总体来看， Stormtrooper 机器人的设计和做工都是非常优秀的，机身接口没有任何毛刺，质量、用料厚重（机身重量1.8Kg），还上了高银光泽度面漆，且关节部分都通过黑色塑料进行覆盖，完美还原了电影中帝国冲锋队的设计特征。同时大头式的卡通设计又让它更加适合青少年使用。那么它的实际使用体验究竟如何呢？操控 Stormtrooper 机器人可少不了手机，所以我们主要来讲讲该如何用手机连接 Stormtrooper 机器人。Stormtrooper App 有足足2.2GB 大，下载的时候请用 WiFi 哦，手机要求在安卓6.0或 iPhone 6s 及以后的机型。

其实 Stormtrooper 机器人的连接方式和其他通过 WiFi 连接手机的产品十分相似，相信用过相机 WiFi 传图的用户都能够马上上手。具体来说，我们首先需要在手机上连接名字为 Stormtrooper + 数字的WiFi，机器人会用语音的方式告诉你密码，连上之后再控制机器人连上你家里的 WiFi，接着你手机再连上同一个 WiFi，然后就能连接成功了。需要强调的是，这里手机并不是直接控制机器人，而是两个设备同时连上一个路由器，所以你对机器人的操控、命令下达、训练和巡逻信息都会保存在账户的云端。不过 Stormtrooper 机器人只支持 2.4GHz WiFi 哦。在整个 App 中，优必选都为每个动作、指令编写了一套星战风格的台词，对于星战迷来说显然是很有吸引力，同时对于小孩来说，这种情景式的连接方式也更容易理解。

在连接完成之后，我们需要录入面部信息，一共可以录入四个人的面部信息，而这些信息会在巡逻模式下用到。









在训练中，我们能够创建和保存自定义动作，以便随时命令 Stormtrooper 机器人完成各种动作，所有命令包括4大类和非常多的语音选项，都是星球大战中的经典台词。同时我们还可以为这些台词配备不同的动作，比如转头等等。保存之后，我们就能够在进入训练模式来自由控制机器人了。

在训练模式中，我们可以操控 Stormtrooper 机器人完成已经设定好的动作和语音组合，然后右边还有控制移动和头部的界面，前后左右按键十分明确，而上方的网格状界面是用来操控头部，用起来十分灵敏，不过移动按键是点击式的，点一下走一段，如果能够做成摇杆式的体验会更好。

在任务模式中，我们完全可以将 Stormtrooper 机器人当成一个 AR 游戏来玩，控制机器人在 AR 环境下移动，然后搜集各类资源，游戏过程中还会“解救”出 R2-D2 等机器人哦！中间有很多有趣的小游戏步骤，小朋友或许会比较喜欢。并且单单是这个游戏可能就得玩好长时间才能通关，小编这里时间有限，就不为大家一一演示了。





至于最后一项巡逻其实也比较有趣，我们可以在手机上设定不同的巡逻任务，然后再不同的地图点位上做出相应的指令，而这些指令就是此前在训练模式下存储的。如果非要用这个功能来玩些什么的话，吓吓家里的宠物还是没问题的。同时我们也能将不同的巡逻路径存储下来，以后直接调用。

同时巡逻模式下还有一个发现陌生人的功能，发现“入侵者”之后，只有对方说出密码才能过关，不过因为面部识别距离非常近，只有用户完全靠拢之后才能识别，所以可别以为它真的可以看家护院，其实就是孩子们做游戏时的工具而已。其实在试玩过程中，小编这种早就没有童心的人对于 Stormtrooper 机器人是缺少耐心的，因为它转个身可能就需要十几秒钟，而且移动速度应该和婴儿差不多。





这其实也不能够怪优必选，毕竟他们已经在这台机器人的头部、跨步、肩部安装了五台电机，至于膝盖、手肘这些关节其实都是通过机械结构带动的，并没有单独的电机，所以行动起来可能有些迟缓，但如果再增加电机，那么产品成本将会继续上升，别忘了它的价格是2998元。





不过换句话说，这个机器人在体验上还没有达到我们预想的那么灵活，但确实也挺符合它呆萌的外观设计的。至于大家关心的软硬件结合的体验，优必选在 UI 设计和台词设计上显然是非常用心的，并且在任务模式中，虽然摄像头画质有限，效率也不是特别高，但是游戏环节的设定还是可以找到很多彩蛋和乐趣。训练模式和巡逻模式的结合虽然不能真的起到监控的作用，但也足够给小朋友们玩一场“星球大战”的小剧场游戏了。





购买链接戳这里

所以，如果你是一个星战迷，正好家里又有一个适龄儿童，而自己又不差钱的话，相信这对于一个家庭中的家长和孩子都是一款非常合适的礼物，不管是当做手办、玩具还是一个智能机器人，你都能在它身上找到自己想要的。至于它2998元的价格，如果是和玩具比，那它当然贵，但如果和其他双足机器人比，确实是非常便宜了。