最适合初学者的无人机 大疆Mavic Pro初雪白体验

大疆在2017年连发两台轻量级无人机 Mavic Pro 和 Spark，他们凭借小巧的体积和智能的飞行功能收获了大量的关注，本来我们以为无人机终于可以进入普通人的生活，但是后续接二连三的安全问题和飞行管制却使很多人对这类新产品望而却步。小编自己就是对无人机观望已久的普通用户，直到最近才终于入手了一台 Mavic Pro。正好，我们今天就以一位初学者的视角，剖去专业的飞行参数，从体验和玩法上和大家分享一下 Mavic Pro 无人机的使用心得，来看看这套6999元的“初雪白”套装究竟适不适合初学者使用。 苹果官网购买链接点这里 ，初雪白版本经常断货哦！

外观综述——看似复杂的无人机其实很简单

之前 Mavic Pro 共有两个版本，一个标准的黑色版，还有一个续航延长、噪音减小的铂金版，而小编这次入手的是初雪白版本，除了通体白色的设计之外，跟普通版最大的区别是多包含了两款电池，应该是非常实用的选择。

来看看配件的全家福，除了飞行器、遥控器还有必备的云台锁扣、充电器、电源线和遥控器转接线（大疆一共提供了三根手机和遥控器连接的转接线，一根Lightning、一根micro USB和一根Type-C，十分贴心）等物件之外，初雪白版本的 Mavic Pro 一共含有三块电池，按每个27分钟的续航来看，一个半小时左右的使用时间基本上能满足绝大多数非专业拍摄需求了。并且该套装中也包含5对螺旋桨，在磕碰损坏之后能够更换。

来一起认识认识 Mavic Pro 的“本体”吧，“御”的机身重量约为743g，设计风格和精灵系列的圆润风很不一样，分了方便折叠设计成了有棱有角的形态，但小编自己更喜欢“御”的风格，不过大家认为，黑白金三种颜色哪个最好看呢？

除了摄像头和螺旋桨这些重要部分之外，我们还能看见机身前方和机身底部的摄像头和传感器，它们赋予了 Mavic Pro 感知能力，能够察觉前方和下方障碍物，自动回避防止相撞。

至于外观，很多人第一次拿到 Mavic Pro 时会不不知道如何展开，其实为了缩小体积，大疆设计了一个非常奇特的梁臂旋转角度。大疆称这些铰链的最大开合寿命为5000次，所以大家也没必要省着用了。





而螺旋桨的安装也非常方便，对准卡口按下之后顺时针旋转就能够固定住，再按下逆时针旋转后就能卸下。

最后需要注意的是，一定要打开云台保护罩卸下云台锁扣，不然摄像头被固定住，不管是防抖还是旋转角度就都做不到了，还容易损伤电机。

最后咱们来看看遥控器，其实Mavic Pro的遥控器更像一个游戏手柄，也采用了和机身类似比较有棱角的风格，并且大疆在前方和后方也设计了两组散热孔。

展开之后的掌托空间可以放置手机，支持的最大手机长度为160mm，所以用大屏手机和全面屏手机的朋友可要注意了，可能用起来会不方便。除此之外握持非常舒适，不过对于手大的朋友来说，可能会觉得小了点。

至于按键，其实Mavic Pro的按键设计特别简单，左右两个摇杆，左边的操控前后左右飞行，而右边的向前为上升，向下为下降，左右分别是逆时针和顺时针旋转。不过大家完全可以在App中选择自己喜欢的遥控器操控方式，有美国手、中国手和日本手三个选项。

而摇杆内侧的五维按键用来控制摄像头，竖拍和横拍的切换、数码变焦都由它来控制，另一个键位紧急制动，按下后会马上在原地不动。

遥控器左右上方的两个按键，一个是开关，另一个是自动返航，自动返航键主要用在超视距飞行的时候，当无人机飞得太远无法自行操控回来时，长按自动返航键就能让 Mavic Pro 自动返回飞手的头顶的空中悬停，然后下降就需要我们用遥控器来操控了。同样的，这个功能也能够在手机屏幕上实现。

摄像头的倾角则由左前方的拨轮控制，右前方拨轮默认控制曝光补偿，因为无人机更多的是用自动模式拍照，所以也建议大家使用默认设置，直接用拨轮控制曝光补偿。

如何使用——比起看说明书，不如我们来教你

下方的两个自定义按键可玩性也非常高，可以自定义为前臂灯开关、测光、AE锁定、回中、云台跟随/FPV模式切换按钮等。总的来说Mavic Pro的遥控器非常容易上手，更别说它还提供了一块单独的屏幕了，海拔高度、飞行速度等项目都一览无余，所以我们如果不进行精细的拍摄工作，完全能够只通过遥控器来控制 Mavic Pro。在开始飞行之前必须和大家强调，在禁飞区和限飞区一定要遵守飞行规则，各地规定的限飞区和禁飞区不尽相同。就拿深圳来说，基本上是以宝安机场为中心设立的禁飞区，分为机场禁飞区、限高区和禁飞区，机场禁飞区指几次保护范围坐标向外拓展100米形成的禁飞区；限高区为机场跑道两端向外延伸20公里，两侧延伸10公里的长方形区域，该区域内飞行高度为120米，而还有些是专门设置的禁飞区，比如北京市区几乎都是禁飞区，而在深圳，南山等区域是禁飞区。

不过普通用户也没必要记住哪里禁飞，大疆无人机是支持 GEO 系统的，禁飞区内根本就不能起飞，限飞区内也会自动限高，不慎飞入禁飞区的话，无人机也会自动悬停、降落。但还是建议大家尽量去人少的地方飞行，比如深圳湾红树林附近不限飞也不禁飞，但工作人员是不允许放飞无人机的，因为人群比较密集。并且也不是在禁飞区之外就能够随便飞了，根据《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》，最大起飞重量在 250 克以上（含250克）的民用无人机的拥有者，必须进行实名登记，并将系统给定的登记标志粘贴在无人机上。简单说来，就是在 https://uas.caac.gov.cn 上按照要求进行登记，获得二维码之后打印出来，贴到无人机上之后就能使用了。需要强调的是，大家最好用透明胶贴住，如果用胶水，飞行时很容易被吹下来。

说完了飞前准备工作，我们再看看起飞步骤，首先当然就是连接了：实际上我们可以用三种方式来操控Mavic Pro：遥控器、手机和遥控器+手机，不过遥控器只能控制飞行和拍照等简单操作，手机控制又受制于WiFi传输距离，所以绝大部分时间还是手机+遥控器的连接方式。如果你要使用手机控制的话，别忘了在机身上将连接模式从RC改为WiFi哦！

其实将手机通过接上遥控器之后，打开无人机和遥控器就能够自动识别并连接了。而手机单独连接需要扫描机身上的二维码或者是输入WiFi密码来链接，具体的操作步骤 DJI GO 4 这款 App 中已经非常傻瓜了，这里不再赘述。

连接完成之后，我们可以直接在手机屏幕上用左侧按键控制起飞，也能够使用传统的控制方式——两个摇杆呈内八字——来打开电机，然后再用摇杆控制上升。这里建议新手使用屏幕滑动来控制起落，因为自动起飞后无人机会悬停在1米2的空中，然后再进行操作会比较方便，不然第一次起飞可能会出现问题。

同样的，降落时也可以在屏幕上使用滑动一键降落，不过Mavic Pro应该是最不容易炸机的无人机了，因为即使你按死遥感一直下降，它降到一定高度之后也会自动在一米的高度降速，然后再缓缓降落。基本上只要你操作的时候小心一点，找一个四下无人的区域飞行，在起飞降落过程中都不需要什么技巧，完全的傻瓜式操作，新手表示相当友好。

飞行体验——它能让你体会到飞行的乐趣

其实起飞降落搞清楚之后，飞行就非常简单了，之前遥控器部分的介绍也说的很清楚，上升、下降、旋转和前后左右移动都通过摇杆完成。不过新手玩家最好不要在运动模式下飞行，因为打开运动模式之后不仅无人机速度会变快，而且自动避障等智能功能也会失效，完全靠用户自己控制，还是比较危险的。而在普通模式下，基本上摇杆拨到底速度也在可控范围之内。

值得一提的是Mavic Pro之前在广告中最为亮眼的“自动避障”功能，无人机前方的两颗摄像头的“双目成像”原理能够识别前方障碍物的远近，其实和手机的双摄非常类似，而在测试中，基本上也能够做到在障碍物前方一米的地方自动悬停并震动手柄提醒你（作为一个新手，小编测试的时候还真是心里慌，它要是自己停不住，我还真没把握让它及时停住）。

不过需要强调的是，Mavic Pro 只有下方和前方具有距离探测功能，两侧和后方是探测不到障碍物的，飞行的时候要尤其注意。至于Mavic Pro的飞行高度，官方给出的最高高度是5千米，因为小编测试时间仓促，所以并没有帮大家看看5千米的高空风景如何，但是考虑到Mavic Pro的电池续航，大家还是不要挑战它的最高高度和最远图传距离（7千米）了，小心一去不复返。

至于高空和远距离测试，本周我们会对本测试进行更新，届时为大家带来更多内容。值得一提的是，Mavic Pro 的 GEO 系统对于高度同样有限制，小编测试的公园限高120米，基本上到119米就不会继续上升了，同样的，禁飞区禁止起飞、还有限高30米的区域。

根据官方数据，Mavic Pro 的最高速度能够达到65km/h，而在实际使用中，这个速度不是每时每刻都能够飞出来的，距离、加速时间都有要求，还得打开运动模式，所以除非你在一个非常宽阔且无人的地区，不然请不要测试最高速度，基本上需要数百米大的空间。27分钟的续航刨去起飞降落的最低要求，其实实际飞行时间非常短，并且在20%电量就会发出警报，低于10%的电量就无法起飞。大家使用之前一定是要有所准备、有所计划的，不然很容易出现无法返航等问题。但是比起续航只有十几分钟的 Spark，Mavic Pro 已经能够满足很多创作需求了，小编认为是这个体积下能够被接受的续航设计。

摄影摄像体验——它的创作能力有限，但已足够有趣

Mavic Pro 的图传功能非常强大，最远可达7km，实测中飞出视线范围后（其实也就1000多米远）也能够稳定图传，保存照片也非常迅速。但是这里并不建议大家入手无人机之后经常“超视距”飞行，大疆的安全飞行指引中就明确指出建议在视距范围内飞行。

至于传输速度，因为Mavic Pro 可以打开自动缓存，所以飞行完毕之后，你会发现拍摄的照片都已经存在手机里，不过大体积的视频有时可能还是需要手动下载。

所以比起图传距离，我们还是来看看拍摄画质。从规格上来看，Mavic Pro 搭载的是一颗 1/2.3 英寸 CMOS，有效像素1235万，所以它的解析力不会好到哪里去，也就是和现在的高端手机与普通卡片机类似。







但是和运动相机的成像风格类似，Mavic Pro 的宽容度十分不错，下午直射的阳光下也有比较好的暗部细节保留，并且拍出的素材色调讨人喜欢，并不会因为高宽容度而出现灰蒙蒙的感觉，基本可以直接使用。不过大家拍摄之前最好拿掉保护罩，不然很容易出现炫光等现象，就像下方样张中显示的一样。

对焦性能，从跟拍上比较好体现，在智能跟随的平行跟随模式中，我们让Mavic Pro跟随我们移动，并连续拍摄照片，不同时间段的拍摄画面就能看出追焦性能。我们行走过程中也尽量折线行走，保证Mavic Pro在跟随的时候会有脱焦并再次对焦的动作。从下方这几张照片就能看出，Mavic Pro的对焦性能令人满意，成功率比较高。







不过有一点需要强调的是，Mavic Pro在“激烈驾驶”突然制动或改变方向时，机身的倾角还是比较大的，所以这也使得摄像头在完成这些制动动作时会出现一些如下图所示的果冻效应，不过如果飞行比较平稳的话，果冻效应其实就比较轻微了。

特色功能——拍大片全靠它们了

标准模式下，Mavic Pro 在一定距离内只会改变机身角度和云台角度来跟随你的移动，超出一定距离之后才会飞过去跟上你，这种模式下虽然非常智能，不容易跟丢，但效果并不震撼，不容易出大片。

平行模式应该是最好用的，拍摄滑雪、速降、跑步和骑车等运动场景时，无人机会保持一定的距离和角度跟随主体飞行，这样一来大片范儿瞬间就出来了！不过需要注意的是，如果初始距离比较近的话，拍摄主题不要大幅度“变向”，不然脱离画面之后再找回来就不那么容易了。而在锁定模式下，无人机会保持不动，通过固定机位来拍摄运动人物和物体，拍摄运动场景时很有现场直播的感觉。对了，说到这里还忘了向大家介绍一下 Mavic Pro 的直播功能，根据 App 中的设置，Mavic Pro 在国内支持微博直播，不过用户似乎能够自行设置直播源，有兴趣的朋友不妨玩一下空中直播！

另外一个拍出大片的功能是兴趣点环绕，这一模式下，用户可以在手机上选择画面中的一个点，然后Mavic Pro会用摄像头对准这个点环绕飞行，是不是有点子弹时间的感觉呢？至于手势识别，其实合影时确实很方便，举起双手确认，然后摆出拍照手势就会自动拍照，但是比起用这个功能，小编还是宁愿手上拿着遥控器，调整好之后直接按快门。

至于其他的指点飞行、地形跟随等功能，其实在小编眼中可玩性就没有前面这些高了，或者是有些太专业了初学者还不太会用，大家有兴趣的不妨自行购买尝试一下！

体验心得——飞行从未如此简单

小编几次的飞行下来，我认为可能运动爱好者会非常喜欢这款产品，本司的东北同事把玩过之后已经决定过年期间买一台记录自己滑雪的“英姿”，同时喜欢记录生活的朋友可以购买一台无人机，从不同的角度记录生活中的美。除此之外，城市摄影、野外风光摄影却不是那么占优势了，毕竟画质所限，有需求的朋友不妨入手大型无人机。

因为我们自己同样是小白用户，所以在手头上没有其他无人机对比的情况下，只能说 Mavic 的使用体验相当人性，不管是连接、传输还是控制基本上都是下意识的操作就能完成。所以如果你是个对飞行感兴趣的读者，那么 Mavic Pro 的体验绝对能够让你“入坑”。