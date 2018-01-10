灯厂的疯狂：雷蛇智能手机+笔电合体概念本

在本本上玩手游的梦想可以实现了。不过雷蛇说要不要开始量产，还得看大家喜不喜欢。去年 11 月，雷蛇发布了自家旗下首款智能手机 Razer Phone，时隔数月后，就在近日 CES 展上，它又带来了更酷炫的东西：一款可以和手机合体的概念笔记本。雷蛇将这个概念产品暂时命名为 Project Linda。这款笔记本乍一看和其他的 13 寸笔电没什么明显区别，顶多就是键盘终于符合灯厂作风，加入了七彩背光。但实际上细细一看，你会发现它的特别之处。这台笔记本的触控板位置是一个大大的凹槽，它居然是用来装入雷蛇手机的，手机可以完全嵌入其中，取代平常的触控板。按一下键盘上的连接键，内部接口会自动与雷蛇手机的 USB-C 端口连接，然后启动系统。

凹槽的最下方位置正好开了个口，让用户可以按到手机侧面的指纹识别器，这样就不会影响手机指纹解锁的一些功能。并且一旦与 USB-C 断开连接，还能从这里轻松地把手机抠出来。Project Linda 配备 13.3 英寸 Quad 高清显示屏，整体只比智能手机厚那么一点，但是可以容纳手机，并确保手机屏幕和底座机身之间的平齐表面，而手机的屏幕正好可以拿来当触摸板使用。另一点是，这个笔记本非常轻，非常非常轻，为什么？因为它的内部几乎什么也没有，没有 CPU 和显卡，只有 200GB 的存储硬盘和一块 53.6Wh 的充电锂电池。也就是说，它完全依赖连接智能手机之后，运行手机上的游戏和应用，连声音都是来自雷蛇手机的扬声器。当然，笔记本上另外配备了双阵列麦克风和 3.5mm 音频插孔，还有 720p 网络摄像头。

如果你用手机屏幕当触控板用得很不顺（实际上是真的很不顺），还可以直接给笔记本接一个 USB 鼠标，再加上背光 Chroma 键盘的输入手感，这样使用起来基本就像在一台真正的笔记本上操作。当然，支持物理手柄的游戏，可以在笔记本上直接接手柄来玩了。不过具体还得看游戏和应用的支持程度。





雷蛇设计这个能完全嵌入智能手机的笔记本是干嘛用？可能他们自己也还不是很清楚，市场营销经理 Kevin Sather 表示，这两款设备其实并不是并行设计出来的，也就是说，应该是先有了雷蛇手机，然后才有了这个概念（又或者是反过来），不过 Project Linda 的出现，倒是解释了雷蛇手机的一些“奇葩”设计，比如方方正正的造型，尴尬的厚度，超大的扬声器，单调的配色等等，看起来灯厂应该早有预谋，甚至连跑马灯都不给加，因为灯都用在合体的笔记本键盘上了。Project Linda 的轻薄是其最大特点，即便是嵌入手机也只有 1.25 千克，放进包里几乎没什么重量，至于实用性，见仁见智。目前它看起来已经挺有成品的样子了，但雷蛇强调，这还只是一个概念，比如说当手机作为第二屏存在的时候，有一些问题还需要解决，而且内部系统和应用也需要改进。雷蛇还希望最终的硬件具有 HDR 功能的 120Hz 四核高清触摸屏——恐怕是想把它定位成电竞游戏手机？笔电？手机笔电。

至于现在，雷蛇乐意收集各位用户和媒体的反馈意见，以决定最终产品的设计，并确定上市时间。各位觉得怎么样？有没有想买的欲望呢？