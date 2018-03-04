郭明錤：新MBA即将发布 廉价iPhone X很重要

2018年，手机和笔记本市场，苹果都要启用低价攻势了。

从上一次爆出苹果今年将发布三台全面屏iPhone X之后，知名分析师郭明錤似乎就没什么动作了。不过今天他还是刷了不少存在感，他在最新的一篇报告中指出，苹果将会在下个季度推出新款MacBook Air，同时还提出了自己对于HomePod和6.1英寸iPhone X的看法。





我们首先来看看新款MBA，郭明錤没有透露任何和配置、售价相关的消息，只是表示苹果不打算抛弃收割低端市场的MacBook Air系列，并且将会在第二季度的某个时间推出低价型号的MacBook Air，相比现在的MBA，价格还会近一步下降。并且还做出预测，因为这款MBA的出现，MacBook系列在今年的出货量将会大涨15%。现在销售的MBA发布于去年的WWDC，搭载了i5 处理器，8GB内存、128GB硬盘，在国内售价6988元，所以郭明錤所说的第二季度，很有可能还是指的WWDC 2018，这场开发者大会将会在6月4日开幕，据说iPhone SE 2也会在会上发布。

而对于之前他曝光的三台iPhone X，郭明錤认为现在这款iPhone X的销量将会在2018年迎来下降，据说iPhone X在第一季度的预测产能已经从2000万台下降到了1500万台，而第二季度也从1800万台缩减到了1000万台。不过这一切都会被6.1英寸iPhone X拯救，这台手机将会从699美元起步（约合人民币4400元）。至于为什么有这种信心，消息源自Unimicron、Wistron、Pegatron等几家台湾供应商和代工厂，他们都对这款iPhone的订单数量十分看好。苹果为了降低该机的成本，不仅去掉了Force Touch、仅搭载3GB内存，甚至还可能不会支持无线充电。同时对于HomePod，郭明錤表示现在看来它的表现非常平庸，但是考虑到它上市范围和发货时间都有限，所以现在对于这款产品持“中立态度”。而对于AirPods 2，他还是非常看好的，在外形不变的前提下，二代将会加入语音操作，还会升级内部芯片、加入防水功能，毫无疑问将会大卖。

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