MacBook Air“断更”3年 今年或有望出新款

苹果如果为 MacBook Air 系列推出廉价的新品，消费者会喜欢吗？

根据证券机构预测，已经三年没有实质更新的 MacBook Air 系列将在 2018 年 Q2 推出新品，目标是学生市场，价格更实惠。



凯基证券日前发表了新的研究报告，提示投资者们关注苹果 2018 年三款产品，其中包括我们已经多次讨论过的传说中的 6.1 英寸 LCD iPhone 和第二代无线耳塞 AirPods，而第三款产品就是将在今年推出的入门级 MacBook Air。







该报告声称，他们预测苹果会在第二季度推出价格降低的新款 13 英寸 MacBook Air，更便宜的 MacBook Air 将有助于今年将 MacBook 出货量增加 10-15％。苹果目前的入门级笔电产品大致上有售价 999 美元的 13 英寸 MacBook Air，1299 美元的 12 英寸 MacBook 以及 1299 美元的 13 英寸 MacBook Pro，而最好出廉价款的当然是 MacBook Air。



虽然我们仍可以购买到 13 英寸 MacBook Air，但是初代 MacBook Air 的精神已经被 2015 年发售的 12 英寸 MacBook 所继承。加上近年来，随着苹果将焦点转向 12 英寸 MacBook 和 MacBook Pro，MacBook Air 系列在近几年一直处于停滞状态，虽然去年 6 月份有过一次升级，但它还是用着两三年前的处理器，这次新品肯定会给处理器做一次升级，另外旧的 1440 x 900 非 Retina 显示屏也有希望改进，以及一些 USB-C / Thunderbolt 3 升级，还有更时尚的整体重新设计等等。



根据 2018 年第一季度财报显示，苹果销售了 510 万台 Mac 和 1320 万台 iPad，而去年同期则分别为 550 万台和 1310 万台，Mac、iPad 的营收分别是 68.95 亿美元和 58.62 亿美元，基本上只有 Mac 营收是在下滑，推出新的入门级 MacBook Air，更新久久未动的 MacBook Air 产品线，也有出于提高 Mac 部门销量的考虑。



预测新的入门级 MacBook Air 发售时间在第二季度的 4 月 至 6 月，比较大可能是 6 月份在 WWDC 上宣布，价格比现有的 13 英寸 MacBook Air 还要便宜，随着时间的推移，我们将得到更多消息。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。