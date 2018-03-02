硬件无长进 S9的面部识别赶上iPhone X了？

对于S9的“智能扫描”，有些专家给予赞誉，而有些却嗤之以鼻，你认为呢？

自从 iPhone X 使用了3D 面部识别之后，其他使用过面部识别技术的手机顿时就抬不起头来了，包括2017年的旗舰机三星 S8 ，它的面部识别功能就是 2D 的，甚至照片都有可能破解它。那么今年发布的三星 S9 会不会在这方面有所长进呢？三星称 S9 搭载的是“智能扫描”，会不会很厉害？我们一起看看。





CNET 今天发文称，三星似乎只是在 S9 上再次使用了 S8 的面部识别系统，该系统只能通过前置摄像头识别用户的平面 2D 图。不过在 S9 上，这一功能有了变化， S8 上用户只能在面部识别和虹膜识别中间选一个，而在 S9 上，用户能同时打开两个识别方式了。比如在解锁时，S9将优先使用面部解锁，如果失败会启用虹膜识别。





而为了防止被照片欺骗，三星在 S9 上加入了活体识别的深度学习算法，以确保紧靠前置摄像头和红外热成像模块就能识别出面前的是否为真的人脸。同时这两个模块还能够保证在暗光等恶劣条件下也能够成功识别人脸、顺利解锁。不过即使如此，2D 人脸识别的安全性肯定还是不如 3D 。所以在真正需要100%确定本人的时候，比如在 Samsung Pass 和 Samsung Pay 中，S9 会同时采集面部和虹膜信息，两个都通过了才验证成功，而虹膜是无法被复制的。所以简单来说，三星的“智能扫描”其实就是让用户能够随时任意用指纹、虹膜和人脸三个方法进行验证，在进行解锁手机这种不是特别重要的操作时，人脸识别就能通过，而在支付等需要高安全性的使用情景中，则必须要用虹膜，甚至是虹膜+人脸双重认证。对于这一改变，Lookout 安全研究员 Andrew Blaich 对三星表示了赞誉，他认为三星活用了有限资源，在保证一定安全性的同时，也提供了足够优秀的体验，这使得 S9 在不使用指纹的时候，体验和安全性可能已经接近了 iPhone X。

不过在我们普通用户看来，这不就是同时开启几种验证方式吗？其实 S8 之前那种虹膜人脸只能选其一的设定才是反人类吧，现在只不过从反人类回到了正常体验而已。CNET 和分析师 Avi Greengart 也是这种看法，他们认为 iPhone X 的 TrueDepth 能够重建人脸的 3D 信息，特征点多达3万个，几乎是无法被破解的，这种“一站式体验”才是科技应该有的样子。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。