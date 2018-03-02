苹果现役设备寿命超过4年 6年前仅为1年

从这些数据中，我们能够看出苹果旗下产品“潮汐”一般的起起落落。
最近，有关手机寿命的问题在欧美引起了广泛讨论，很多人对手机系统更新周期、二手机市场展开了讨论。那么问题来了，现在的数码产品究竟有多耐用呢？我们来看看 Asymco 公司针对苹果公司给出的调查报告。
其实在上个月苹果的电话财报会议中，库克已经公布了多项数据，比如 iPhone/iPad 的平均使用寿命超过4年；其次，苹果的活跃设备总数（包括 iOS、macOS 等所有设备）已经达到了惊人的13亿部，上一次苹果公布这一数据是在2016年1月，这意味着苹果设备活跃数量在2年内增长了30%。
对于前文的数据，Asymco 公司的 Horace Dediu 有自己的想法，他认为活跃苹果设备的数量和苹果设备累积的所有销量之间的差值不就是累计淘汰的苹果设备吗？所以根据这一方法，他能够估算出苹果设备真正的使用寿命。
从上图可以看出，从2007年开始，上方的曲线为总销量、灰色曲线为活跃设备量，中间自然就是“retired”退休设备了。从最近一个季度的数据可以看出，截止2017年第四季度，苹果卖出了20.5亿台产品，活跃设备13亿台，这意味着累计被淘汰的苹果设备达到了7.5亿台。
然后 Horace Dediu 采用了一个暴力的计算方法，他发现苹果设备累计总销量达到7.5亿台的时间是2013年第二季度，所以可以默认，2013年第二季度之前累计卖出的7.5亿台苹果设备，在2017年第四季度正式全部被淘汰，而2013年之后发布的苹果产品，都还在使用中。
所以他得出结论：这两个时间点之间的时长就是最长使用寿命了，截止2017年第四季度，仍在活跃的苹果设备都是在2013年第二季度以后卖出去的，这也意味着当时卖出的产品使用寿命大概在17个季度，对着发布时间看一下，应该说的就是 iPhone 5/5s 了。
根据以上方法，我们还能算出截止至2017年第三季度、第二季度、第一季度以及之前每个季度时，苹果当时活跃设备的使用寿命， Horace Dediu 算出答案之后又列出了上面的图表。可以看到2011年前后苹果设备的使用寿命有所降低，从8个季度降到了4个季度，不过这也有当时 iPhone 4/4S 发布促进了用户换机的原因，而随后则一路上升，一直到现在的17个季度。
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