苹果现役设备寿命超过4年 6年前仅为1年

从这些数据中，我们能够看出苹果旗下产品“潮汐”一般的起起落落。

最近，有关手机寿命的问题在欧美引起了广泛讨论，很多人对手机系统更新周期、二手机市场展开了讨论。那么问题来了，现在的数码产品究竟有多耐用呢？我们来看看 Asymco 公司针对苹果公司给出的调查报告。





其实在上个月苹果的电话财报会议中，库克已经公布了多项数据，比如 iPhone/iPad 的平均使用寿命超过4年；其次，苹果的活跃设备总数（包括 iOS、macOS 等所有设备）已经达到了惊人的13亿部，上一次苹果公布这一数据是在2016年1月，这意味着苹果设备活跃数量在2年内增长了30%。对于前文的数据，Asymco 公司的 Horace Dediu 有自己的想法，他认为所以根据这一方法，他能够估算出苹果设备真正的使用寿命。

从上图可以看出，从2007年开始，上方的曲线为总销量、灰色曲线为活跃设备量，中间自然就是“retired”退休设备了。从最近一个季度的数据可以看出，截止2017年第四季度，苹果卖出了20.5亿台产品，活跃设备13亿台，这意味着累计被淘汰的苹果设备达到了7.5亿台。然后 Horace Dediu 采用了一个暴力的计算方法，他发现苹果设备累计总销量达到7.5亿台的时间是2013年第二季度，所以可以默认，所以他得出结论：这两个时间点之间的时长就是最长使用寿命了，截止2017年第四季度，仍在活跃的苹果设备都是在2013年第二季度以后卖出去的，这也意味着当时卖出的产品使用寿命大概在17个季度，对着发布时间看一下，应该说的就是 iPhone 5/5s 了。

根据以上方法，我们还能算出截止至2017年第三季度、第二季度、第一季度以及之前每个季度时，苹果当时活跃设备的使用寿命， Horace Dediu 算出答案之后又列出了上面的图表。可以看到2011年前后苹果设备的使用寿命有所降低，从8个季度降到了4个季度，不过这也有当时 iPhone 4/4S 发布促进了用户换机的原因，而随后则一路上升，一直到现在的17个季度。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。