钓鱼邮件、诈骗猖獗 苹果上线“防骗指南”

不点开任何链接，不提供任何信息，只在官方App中输入信息、登录账号，这就很安全了。

现在网络上的诈骗方式层出不穷，而现在最容易得手的就是山寨官方邮件、短信甚至是网站了。苹果公司最近也注意到了这种诈骗方式，所以上周在官网上上传了一个新的支持文件，旨在帮助 App Store 和 iTunes 用户避免受到山寨苹果邮件的“钓鱼”。





在文件中，苹果表示现在的钓鱼网站能够制作出和苹果相似度很高的邮件和账单，但真正的账单中是一定会有账单邮寄地址、购买记录等信息的，如果没有那就是假的，因为这些内容都是诈骗者无法从苹果那里获得的。下面这张图就是典型的诈骗邮件（图片源自 MacRumors）。

除了从寄来的“邮件内容”来识别诈骗者之外，用户还能看邮件里是不是要求你提供不应该提供的信息，比如社保卡号（美国社保卡号是和身份证号类似的东西）、婚前姓氏、信用卡号或信用卡 CCV 代码等信息，苹果公司是绝对不会向用户索取的。同时苹果还建议，如果用户收到的电子邮件中要求他们更新账户或者是付款信息，一定不要直接点击链接到网页端操作，因为山寨网页点击进去后就有可能会被盗取账号、导致经济损失。大家可以在Mac、PC、 iPhone、iPad 或 iPod touch 的 App Store 或 iTunes 中登录 Apple ID 或 iCloud 账号，这样就一定不会被盗取账号密码了。并且如果你觉得收到了可疑邮件，能够发送给 reportphishing@apple.com ，苹果会对这些诈骗团队进行处理。同时如果你已经在可疑网站上输入了个人信息或账号密码，那么建议第一时间更换 Apple ID 等服务的账号密码。其实国内也有不少类似的骗局，除了以上的案例之外，国内的山寨邮件、短信大多出现在 iPhone 被偷了之后，对方会伪装苹果官方发出“找回你的 iPhone”等类似的邮件或短信，并且提供伪装链接，一旦你点开链接或者在山寨网站中登录 Apple ID， iPhone 就被不法分子破解了。所以就像苹果在前文中说的那样，不要点开任何链接，不要提供任何信息，只在苹果设备的官方 App 中输入信息、登录账号，这样一来就不会被骗了。

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