《消费者报告》手机拍照排名：除了第一 都有争议

《消费者报告》似乎对iPhone X以外的双摄机型不太友好。

《消费者报告》作为美国权威的评测组织，是世界上为数不多能够保证“独立客观第三方”的机构，那么他们对现在智能手机的拍照能力是如何排名的呢？今天他们发布了自己的测试结果，而排名却让所有人大跌眼镜。





苹果设备占据了绝大多数位置，除了三星 Note 8 和 S8 系列之外，没有其他品牌能对 iPhone 造成威胁，不仅 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 霸占前三，甚至 iPhone 6s Plus 都排在了第六，比 iPhone 7 Plus 还高。全部排名如下：1、Apple iPhone X2、Apple iPhone 83、Apple iPhone 8 Plus4、三星 Galaxy S8 +5、Apple iPhone 76、Apple iPhone 6s Plus7、三星 Galaxy S88、三星 Galaxy Note89、Apple iPhone 7 Plus10、三星 Galaxy S8 Active在分析排行榜单之后小编发现，三星和 iPhone 之间的优劣我们暂且不提，《消费者报告》的测评结果对于除了 iPhone X 之外的双摄机型显然不太友好，8P 比 8 低、7P 比 6sP 低、三星 Note 8 比 S8 低，这和我们平时的认知，还有其他评测机构的评测结果都不太一致。很显然，他们对于 iPhone X 的双摄和前置摄像头有着非常高的评价，《消费者报告》称，iPhone X 有着苹果自主研发的图像处理器，改进的滤色镜，更好的传感器，优秀的对焦，两颗不同焦段的镜头和光学防抖功能。同时 iPhone X 的肖像照明功能也让测试人员感到惊叹，对于 iPhone X，摄影师 Austin Mann 表示它是2007年以后看到“最令人兴奋”的升级。

不过对于《消费者报告》的评测结果，MacRumors 提出了一些看法，他们表示三星新发布的 S9 系列十分强大，拥有可变光圈设计，小光圈模式使其在风光等模式下有更好的解析力，而大光圈模式能在暗光环境提供更多进光量。所以 MacRumors 对《消费者报告》给 S9 系列的评价十分感兴趣。最后我们来看看世界上知名度最高的专业相机评测组织 DxOmark 对智能手机拍照能力的排名：谷歌 Pixel 2 得分98排名第一，iPhone X 以97分排名第二，第三的是华为 Mate 10 Pro。如果按 DxO 的标准对前文的十部手机进行排名，结果应该是这样的：Apple iPhone X （97）Apple iPhone 8 Plus（94）三星 Galaxy Note 8（94）Apple iPhone 8（92）三星 Galaxy S8 +（88）三星 Galaxy S8（88）Apple iPhone 7 Plus（88）三星 Galaxy S8 Active（88）Apple iPhone 7（85）Apple iPhone 6s Plus（84）

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