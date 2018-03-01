iOS好游推荐：2月份最不容错过的优秀新游

上个月都有哪些值得一玩的 iOS 游戏？我们都为你精心挑选出来了。

进化之地2 Evoland 2

45 元





PC 移植的经典致敬之作，和前作一样，依旧是集合了多种游戏玩法和类型，红白机闯关、3D角色扮演、卡牌对战、弹幕射击、动作格斗等，甚至还包括了贪吃蛇、吃豆人等经典小游戏。每种玩法操作模式都不一样，保证了能给玩家时刻带来新鲜感。 设定确实很有趣，在一个游戏中就能体验众多玩法，但缺少一个完整的剧情框架将这些玩法自然地串联在一起，各种玩法强行糅合，缺乏创新，而且 iOS 版存在操作手感的问题，如果不介意操作比较生硬，倒是可以一玩。

12 元

一个剪纸风格的童话主题游戏，讲述纸片世界中小女孩安妮寻找自我的旅途，在旅途中，所有的童话故事都因为她的出现发生了改变。在这里，我们将伴随安妮经历身体缩放的神奇变化，通过掌控毛线团的柴郡猫的考验，识破狡诈的红心女王的谎言，与丑小鸭相依为命共同成长，与芭蕾舞女孩一同演奏美妙乐曲，同锡兵并肩战斗，打破来自鼠王的黑暗魔法……玩家通过自由拖动多层纸片，随意改变场景，解决变幻莫测的谜题。极易上手的点击和拖拽操作，体验丰富，场景精美，故事也相当引人入胜。

免费

《曼谷暴雨》是流言侦探系列一代《流言侦探——活着的死者》的番外篇，接续一代时间线，玩家将听到主角 N 讲述五年前他在曼谷发生的故事。游戏在继承一代玩法的基础上优化了 UI 和部分细节，同时增加了 3 首原创主题音乐，剧情方面保留了一代对主角N的设定，并增设了全新的角色推动情节发展。与一代不同，番外篇中的 N 因特殊情况而更加需要玩家的鼓励与支持，玩家可以通过关键性对话影响现在的 N，让他选择自己对五年前事件的处理方式，从而影响结局。

30 元

《阿尔托的冒险》续作，简洁的剪影风格画面依旧唯美无比，意境也相当悠然。在地平线的远处有一片雄伟的沙漠，广袤无垠、无人探索，阿尔托和伙伴们将要踏上无尽的沙地之旅去发现沙漠的秘密。和前作一样的触屏跑酷玩法，翱翔在狂风吹拂的沙丘之上、穿越惊险的峡谷、在远离家乡的奇幻之地探索神秘的寺庙和城市。 在这一路上，你将碾过藤蔓、在热气球上弹跳、攀爬高耸的岩壁、逃脱调皮的狐猴、同时揭开沙漠中的许多谜团。

18 元

《Florence》是一本互动故事书，出自备受赞誉的《纪念碑谷》首席设计师之手，将一个女孩的初恋故事里令人心跳加速的高潮和令人心碎的低谷娓娓道来。女主角 Florence Yeoh 生活是日复一日地工作、睡觉，以及在社交媒体上打发大量时间。直到有一天，她遇到了一位名叫 Krish 的大提琴手，他改变了她眼中的整个世界，也改变了她。

《Florence》的灵感来源于"Slice of Life"漫画小说和网络漫画，讲述了一个私密又难忘的爱情故事。游戏通过一系列小游戏串起的情节场景，从调情到吵架，从互助成长到逐渐分歧，玩家将体验 Florence 与 Krish 这段感情的点点滴滴。

25 元

《星之卡比》开发商出品的第一个手游，玩家要帮助 UFO 使用机械爪，把各种物品按照一定规则叠放起来，并保持平衡，如果搭建出完美的形状或抓起隐藏物品，可以获得额外奖励。游戏操作简单，但完成挑战却需要良好的平衡能力。场景多样，而且玩家经常会面临不同的挑战。使用金币可以在商店购买服装，除了外观的变化，机械爪的性能也会有不同的表现。画风可爱，音乐洗脑，无氪金，可玩性相当不错。

免费

《最终幻想15 口袋版》的玩家评价呈现出了两面化，好坏可以说各自参半，口袋版是基于原版故事内容的一次完全移植，但是也仅仅只有故事主线内容，对于想要简单体验剧情的玩家来说，可以在手机上就跟随杀马特们来一场恣意旅途。SE真的挺用心地在做这款游戏，对原作中的大量场景设计都进行了比较完美的继承，包括运镜手法、升级界面还有景观景物等。

有了不错的剧情，自然会令玩家把注意力集中在游戏的画面表现上，虽然说大厂出品的游戏自然不会在游戏方面马虎，但是此次的口袋版采用的 Q 版设计，虽然很可爱，可是却丢失很多细节展现，Q 版线条设计多边形拼接感严重，对于一些挑剔的玩家来说，这完全就不是他们想要的 FF15。

18 元

这是一个虚拟的电子世界，在这个世界里，一切都依照程序稳定运转。你将扮演一位编号为159的检验员，每天按规程检查系统是否运转正常。 然而再稳定的系统也会有漏洞，这一天你发现了一个异常程序，更加奇怪的是，这个程序竟然直接向你提出了请求......

一款把玩法通过编程来实现的游戏，，类似于之前的人力资源机器。这次玩家要给机器人编程，并针对每个关卡制定过关策略。到游戏后期，会出现各种类型的机器人，需要编写不同的行为模式，并互相配合。玩法比较创新，虽然没有太过华丽的画面，但内容有深度。

18 元

Alike 旗下的作品风格清新、治愈，总是紧紧围绕着「爱」这一主题。这是个永远都不会过时的主题，它值得被探讨，值得大家去认知，而 Alike 显然非常善于表达这类主题，通过他们的作品，你总能得到一些启发。

Alike 为这次的新游带来了许多新元素，这些元素主要表现在游戏玩法上，首先就是游戏非常迎合时代潮流地加入了分镜式操作，一个分镜中可能包含了多个故事场景，这时候需要玩家上下滑动挑选，然后再与其它分镜组合，最终实现画面地流畅播放。游戏还设计了独特的多结局走向，但多结局只跟倒数第二个关卡有关，在这个关卡中，玩家的场景选择将决定玩家最后走向那一边的结局分支，而且每个结局都让故事人物得到了最好的归宿，可以说非常圆满了。

免费

GAGEX 也是相当厉害，愣是把这个人情冷暖的放置休闲游戏做到了第三代，这一个个故事，就想夜间关东煮小店冒出来的热气，淡淡的，但又充满人世间的温馨。这次你将遇到在寒冬中依旧工作的人们，主打温馨暖人路线，操作还是和依旧一样几乎没有，等待客人抱怨，点击对话气泡来收集他们的故事。金币可以用来购买新的关东煮，进而吸引新的客人。至于这一作，你又要解开几个角色隐藏的秘密，又要遇到什么惊悚或者美妙的结局，就靠各位自己体验了。

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