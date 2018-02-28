金色iPhone X的渲染图好做 但量产太难了！

其实苹果也想尽快推出金色iPhone X，但“物理气相沉积”这种工艺太难上色了。

昨天彭博社和推特爆料大神分别放出了有关金色 iPhone X Plus 和 iPhone X 的消息，但是看到土豪金的配色之后，不少锋友表示难以接受，那么会不会是因为谍照太模糊导致质感下降呢？不如我们来看看设计师 Martin Hajek 为我们带来的高清渲染图，这样的土豪金 iPhone X 你觉得如何？





和昨天通体金色的谍照不同， Martin Hajek 还在自己的渲染图中加入了一些自己的想法，展示了另外两个搭配，分别是黑白色背板加金色中框的组合。不得不说，黑金和白金作为经典搭配，效果确实比全机金色要好很多。

那么苹果为什么不赶快推出一台金色的 iPhone X 呢？即使不是土豪金或香槟金，此前曝光的腮红金也不错啊，毕竟现在的黑白两色确实略显单调，不少用户都期待着更多配色问世。

其实昨天推特上已经有用户做出了解释，他表示苹果其实一直都在尝试量产金色版本的 iPhone X，此前的腮红金和现在的土豪金都有尝试，但到现在都没成功大规模量产，所以苹果也一直在犹豫是否要推出金色 iPhone X。





至于原因，还是因为 iPhone X 采用的不锈钢边框，和铝合金不同，不锈钢边框没有办法采用阳极氧化工艺着色，此前小米就早已尝试过不锈钢材料，但一直都只能呈现不锈钢本色，包括白色的 iPhone X 也是一样。那么黑色的 iPhone X 是如何着色的呢？苹果其实在官网上就说明白了——物理气相沉积（PVD）。

其实这一工艺在 Apple Watch 上已经用过了，原理有些过于复杂，这里不和大家详细介绍，只需要知道 PVD 工艺能够在不锈钢等材料的表面形成一层坚硬的薄膜。但是因为它在上色过程中是采用的“溅射”原理，所以不管是上色均匀度还是颜色的控制都十分困难，之前黑色作为单色还比较好解决，苹果现在就在金色上被拦住了。

苹果还在努力，大家敬请期待。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。