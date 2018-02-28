苹果新专利曝光：手表充电盒 OLED键盘

这两个专利或许仍是苹果的“保护性专利”，不会成为现实。

Patently Apple 是一家非常神奇的外媒，它们一直专注、并且能够从各大渠道搞到苹果打算申请或已经申请的专利技术，而今天，他们又连续放出了苹果在近期提交的两项新技术，分别是“用一块 OLED 屏幕代替键盘”和“为 Apple Watch 准备的充电盒”。





我们一个个看，其实用一块屏幕来代替键盘是很多品牌都有过的设想，苹果现在拿出来申请专利，里面肯定有什么不一样的细节。我们从苹果提交的专利号为 9904502 的文件中可以看到，这项技术被命名为“具有更强可视性和抑制反射能力的双显示设备”，而一块屏幕将会是普通的显示屏，另一块将充当键盘的角色。

并且苹果在这一专利中描述了两种方式，一个是固定式铰链，意味着两个部分无法拆卸，另一个是和现在 iPad 键盘保护套那样的，通过数据接口来链接屏幕和键盘的两块屏幕。同时苹果还在文件中指出，这一个技术并不是要将两块 iPad 连在一起成为一个笔记本，而是单纯的屏幕键盘设计，还注明了两块屏幕一个是 OLED，一个是 LCD，OLED 是作为屏幕的那一块。为了解决显示屏的炫光、反射问题，苹果在显示屏上使用了偏振器、波片等部件。

对于这一设计，苹果表示该设计能够轻易定制显示按键，完全不一样的语言、和正在使用的应用相关的控件、大型软件的辅助界面，甚至还能够配合 Apple Pencil 使用。当然，这种设计的代价就是牺牲了实体键盘的手感。至于另一个设计，则是和 AirPods 的充电盒很类似，命名为“可穿戴电子设备的外壳”，这一产品能够安全地存放 Apple Watch 这样的腕表。和 AirPods 的盒子类似， Apple Watch 的外壳也同样提供充电功能，在户外没有电源时，这款盒子能够为 Apple Watch 提供充电途径。

当然，为了配合爱马仕等品牌的表带，这一配件也能够适配多种尺寸的表带。其实对于表带苹果一直都有其他想法，他们希望赋予表带更多功能，比如额外的电池或更多传感器，甚至为此已经关闭了向第三方品牌生产表带的授权。其实这两个专利看起来都有些不靠谱，毕竟屏幕键盘已经被提出多年，并且早已经被证明无法被接受，而手表收纳盒此前根本不是用户使用频率很高的产品，与之相比，AirPods 需要有收纳盒是因为耳机收纳盒其实是一种很普遍的产品。所以小编认为这两个专利只不过是苹果的“保护性专利”，并不会在未来成为现实，大家觉得呢？

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