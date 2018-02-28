旧iPhone想换电池？排队的时间越来越长了

在美国，排队时间已经从此前的2.3周到4.5周上升到了2.7到4.5周。

在1月时曾有消息称，iPhone 6 Plus 等型号的用户更换电池需求极强，所以如果想享受218元更换电池的服务，那么需要排队等到3月份，那么现在这一情况得到好转了吗？今天外媒 MacRumors 发文称，iPhone 换电池等待时间似乎在越变越长，并且需要等到的机型也越来越多了。





调查数据源自 Barclays 分析师 Mark Moskowitz ，他在最近对一系列的 Apple Store 进行了实地探查，发现现在旧款 iPhone 更换电池的等待时间已经从此前的2.3周到4.5周上升到了2.7到4.5周。这说明热门机型的等待时间并未缩短，而其他机型的等待时间却变长了。同时 MacRumors 还表示，已经收到了很多用户的投诉，这些用户认为更换电池的等待时间实在太长，有些人已经等待了数周，却才刚刚被通知电池到货的通知。因为现在预约换电池并不像预约 天才吧 那样方便，只有等到 Apple Store 向苹果申请新电池，然后新一批电池到达店内之后才会通知用户。不过前文的数据会因为不同城市、不同时间而产生一些区别，比如在某些城市的 Apple Store，iPhone 6 Plus 这一已经停产但又需求旺盛的机型需要等到4月份，有些甚至还要等上几个月时间。而 iPhone 6、iPhone 6s 这种电池较小的老机型最近换电池需求也在增长，毕竟它们现在的续航表现实在太差了。同时 Barclays 还表示，越来越多的用户选择用29美元（国内218元）来更换旧 iPhone 的电池，而不是选择新款 iPhone。不过库克早在此前的一次采访中对此发表过意见，他称苹果不在乎投资者会因为这件事情下调苹果的评级，之所以选择提供优惠是因为这是旗下用户想要的。

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