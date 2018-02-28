HomePod预购表现强劲 苹果音频野心彰显

HomePod 第一天预购订单已经击败了除亚马逊 Echo Dot 之外的所有智能音箱对手。

上个月 26 日，HomePod 开始提供预订，官方表示首批 HomePod 可以在 2 月份内全部发货完毕。现在评论这款苹果推出的智能音箱市场表现如何还为时尚早，不过根据有关机构报告，HomePod 首日预购订单已经高于其他几大主流智能音箱的预购订单，包括主打美国市场的 Sonos One 和 Google Home Max。







NPD 日前发表研究报告，其追踪多个零售商的 Checkout 服务显示，HomePod 第一天预购订单已经击败了除亚马逊 Echo Dot 之外的所有智能音箱对手。虽然报告没有列出具体数据，但是研究人员对 HomePod 显然十分看好。



Loop Ventures 分析师 Gene Munster 最近预测 HomePod 将在 2018 年占据全球智能音箱市场份额的 12％，单位销售额为 700 万左右。



至于 HomePod 的销售成绩，相信苹果下一次的电话财报会给我们一些启发。可惜的是 HomePod 并不能像 iPhone 那样单独统计销量，我们得从苹果财报的“其他”类别的数据变化中窥见端倪。这个其他类别包括 Apple TV、Apple Watch、AirPods、iPod、Beats 以及其他 Apple 品牌和第三方配件等产品。未来，它还将包含 HomePod。



报告中称，HomePod 一直是 2018 年最受期待的产品之一，它被证明是业界最具吸引力的产品类别之一，而且根据早期用户的反馈，其音质表现并未令人失望。通过 Siri、Apple Music 和 HomeKit，HomePod 已经具备了在智能音箱市场取得成功的所有必要整合。



HomePod 的发售也标志着苹果正式进军高端音频硬件市场。除了智能功能之外，HomePod 的音质得到充分肯定，该设备肯定会与其他智能高端音响（如 Sonos'One 和 Google Home Max）竞争，同时它也将争取与 Bose、Harman Kardon 和 Sony 等音频传统品牌共享。



苹果在音频产品方面的成功从 2017 年开始延续，就美国市场而言，AirPods 在去年年底成为最畅销的耳机产品，如果两边的产品加起来，那么 Beats 和 Apple 是 2017 年最畅销的耳机品牌。



当然，AirPods 的成功大部分取决于该设备整合苹果生态系统的能力，比如 Siri 和 iOS，而 HomePod 扮演的也是类似角色，但对音质的高度关注，意味着苹果不仅仅在考虑智能音箱，他们的野心可能会投注在未来音频硬件上。







不断创新的音频硬件也在推动着音频行业增长——这是苹果得以获益的另一个原因。根据 NPD 预测，蓝牙耳机和无线音箱的销售预计将在 2018 年底实现两位数增长。随着越来越多的品牌加入音乐服务和语音应用市场，音频硬件将成为加强音乐生态纽带的一种方式，并鼓励各自的用户积极主动地使用音乐服务。



苹果对音频产品的兴趣正逐渐明朗，2018 年，他们将推出新一代 AirPods，而且还有消息显示，苹果将要推出与 Beats 完全不同设计的自主品牌高端头戴式耳机。一旦这两个新产品面市，苹果在音频市场的品牌影响将再度提升。

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