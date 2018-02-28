苹果开诊所了 号称为员工提供全球最佳医疗

早晚有一天，苹果用户要为自己的身体购买 AppleCare，而不是为自己的 iPhone 买。

苹果诊所同时也是消费者产品的实验平台，早晚有一天，苹果用户要为自己的身体购买 AppleCare，而不是为自己的 iPhone 买。



来自外媒报道，苹果计划从今年春天开始，为公司员工以及员工家属开设健康诊所，该诊所服务名为 AC Wellness，一家开设在 Apple Park 园区，另一家开设在苹果先前总部所在的 One Infinite Loop 库比蒂诺校区。







AC Wellness 官网目前已经上线，通过网页上的信息我们可以知道该医疗服务的宗旨是用过技术与患者建立信赖和便利的联系，促进高质量的医疗护理，并让患者感受专享的体验。除了承担初级保健诊所相关的职能外，AC Wellness 还希望帮助实施专注于预防疾病和促进健康行为的计划。



AC Wellness 官网宣称：“依赖不断学习和团队合作的环境，反过来又使我们能够与我们的患者一起工作，实现卓越的健康成果。这些医疗中心为员工及其家属提供独特的礼宾式医疗体验——以推动患者参与的方式整合最佳临床实践和技术。”



招聘列表显示，在今年春天计划开业之前，数个职位正在公开进行招聘，包括执业医生、护士、临床锻炼教练、行为健康合作伙伴等。LinkedIn 搜索显示，至少五个月前，AC Wellness 已经挖来了前斯坦福医疗保健员工，尽管在他们的职业档案中没有提及苹果。然而，截至 2 月 27 日苹果公司网站上的一些招聘信息，AC Wellness 被描述为“Apple，Inc.的子公司”。



现代医疗认为，预防疾病比治疗已经患病病人的成本要低得多。根据美国疾病控制和预防中心的数据，健康问题导致每年有 6900 万在岗人员误工，每年减少 2600 亿美元的经济产出。



苹果并不是唯一一家旨在在员工医疗保健方面发挥直接作用的美国公司。亚马逊，伯克希尔·哈撒韦公司和摩根大通上个月宣布建立一个合作伙伴关系，建立一个独立的非营利组织，为员工提供医疗服务，目的是降低医疗成本并改善员工服务。



随着苹果公司准备推出 AC Wellness 诊所，它与目前内部诊所提供商 Crossover Health 的合作也会缩减。苹果此前曾考虑过收购 Crossover Health，但经过几个月的讨论后没有达成交易。



CNBC 的消息人士称，苹果计划将诊所作为“测试”其医疗服务和产品的方式，准备未来向广大消费者推出。考虑到苹果在医疗健康领域的巨大投入，这一计划并不令人惊讶。苹果公司正在探索一些与健康相关的进展，如无创血糖监测，最近还和斯坦福大学合作开展了一项医学研究，以确定 Apple Watch 是否能准确预测不规则的心律，同时已开始大量投资于 CareKit 和 ResearchKit 进行的与健康相关的研究。

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