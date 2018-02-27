苹果地图新功能：标注各地景点 一键查资料

景点的运营时间、路线规划、用户评价和百科介绍等消息都能够一键查看了。

苹果 iPhone 自带的地图应用不知道大家有没有用过呢？因为高德、百度等地图在国内的强势表现，苹果的地图似乎不那么受待见。不过苹果自己还是在继续完善地图 App ，所以今天新版地图中有新功能上线了，苹果增加了对各地地标建筑的标注，能够方便我们旅行过程中的需求。







图片来自新浪科技

现在打开地图 App 我们能发现，北京、上海、广州和深圳等地的地标建筑都已经被标注出来，苹果贴心地设计了单色剪影图片来进行标注，点开之后能够观看该建筑、景点的相关消息，包括运营时间、路线规划、用户评价和百科介绍。





不过现在苹果似乎只标注了部分北上广深的地标建筑，比如上海就标注了上海中心大厦、东方明珠等知名建筑，还有不太知名的徐家汇大教堂也表示了出来，北京的标注也详细到了北海公园的白塔。至于杭州、南京、成都和武汉等城市的地标，则还没有来得及更新。

总所周知的，苹果在国内的地图 App 其实是使用的高德的地图资源，不过这次在地标标注上，苹果的设计显然更加好看，而且也更加易用，高德地图自己的 App 上仅仅画出了地标建筑，而苹果点击地标图标之后，还会以绿色区域显示该景点的相关信息，包括售票处，出入口等。





现在这一功能已经在 iPhone、iPad和 Mac 等设备上同步上线，最近有去这几个城市旅行的朋友不妨尝试使用一下。

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