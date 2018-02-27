土豪金版iPhone X真机曝光 或将在今年上线

之前的腮红金和现在的土豪金相比，大家更喜欢哪一个呢？

今天凌晨彭博社发文称，iPhone X Plus 将会搭载 1242 x 2688 分辨率的6.5英寸屏幕，并且还会搭载双卡双待、采用全新的金色配色。起初大家都不太相信，认为苹果不会用双卡设计来打自己的脸，并且土豪金重现江湖也不太现实。然而就在刚刚，有推特爆料者放出了土豪金版 iPhone X 的真机谍照！





推特大神 Slashleaks 刚刚放出了这张谍照，还有爆料者表示苹果计划在今年推出一款金色版的 iPhone X。考虑到下半年会有三台新机登场，所以作为 iPhone X 的新配色，金色版本可能会在上半年上线，或许就会在3月的一大波新品中，也可能在 WWDC 上亮相。和此前传出的“腮红金”版本不同，今天曝光的金色 iPhone X 采用了此前经典的土豪金配色，土豪金与高光材质的不锈钢、玻璃相结合，大家能接受这种亮闪闪的设计吗？值得一提的是，iPhone 8 系列上因为同样采用了玻璃背板，所以金色版并未设计成全身土豪金，而是采用了更淡的粉金色。

而且大家可别以为这是网友的恶搞，彭博社在此前的报道中已经证实过，苹果确实为 iPhone X 准备了一个金色配色，但是因为量产难度太大而不得不放弃。但是考虑到从 iPhone 5s 以来，金色已经成为了 iPhone 的“标配”，而且在亚洲市场有着非常强大的号召力，所以苹果现在仍在迟疑中，还未决定是不是要硬着头皮量产金色版 iPhone X。

在今天几个小时时间内接连爆出金色版 iPhone X Plus 和 iPhone X，相信这并不是空穴来风， 之前的腮红金和现在的土豪金相比，大家更喜欢哪一个呢？

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