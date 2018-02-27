消息称下一款大屏iPhone采用双SIM卡设计

传闻iPhone X Plus将是SIM+eSIM双卡模式，eSIM会不会就此成为主流呢？

关于苹果 2018 年三款新 iPhone 的消息正在越来越多地传来，目前我们已经知道，苹果将推出 5.8 英寸屏 iPhone X 后续机型、号称“iPhone X Plus”的 6.5 英寸 OLED 大屏机型以及以及价格更低的 6.1 英寸 LCD 屏 iPhone。



目前关于这几款手机的细节又有了新预测，根据彭博社报告，这三款 iPhone 都将采用全面屏设计，都舍弃了指纹识别改用 Face ID 面部识别，每款机型的屏幕刘海位置都会内置深感相机系统。



其中 5.8 英寸 2 代 iPhone X 和 6.5 英寸 iPhone X Plus 将配备 A12 处理器，不锈钢边框，苹果很可能为新机增加一种新的颜色。至于成本较低的 6.1 英寸 iPhone，则使用的是铝合金边框。这三款机型都是玻璃背板，都支持无线充电。







而对于更大号的 6.5 英寸 iPhone X Plus，苹果很可能在考虑双 SIM 卡模式，此双 SIM 卡和我们平时的双卡双待概念又有一点不同，苹果想要植入的是 SIM 卡和 eSIM 卡双模式，eSIM 卡的好处时候不必依赖物理手机卡，可直接嵌入移动芯片中，支持所有可支持的运营商，无需换卡便能轻松切换运营商网络，在出国旅行的时候，eSIM 卡更是能够直接切换国外运营商网络，不仅方便，而且可以省掉昂贵的国际漫游费用。



苹果早在 2014 年 10 月发布的 iPad Air 2 和 iPad mini 3 上就尝试推广 eSIM 技术，但并没有成功，直到今年 2 月份 Apple Watch Series 3 在香港顺利发售（支持蜂窝网络），近日联通正式推出 eSIM，Apple Watch Series 3 终于可以在国内不受手机的束缚完全独立使用，这也让很多人重新燃起了购买 Apple Watch 的欲望。



而 eSIM 同时也伴随着 5G 越来越近的脚步，被更多人所接受。随着物联网业务的发展和可穿戴设备的火热，eSIM 肯定会得到更好的发展。







如果在 iPhone 上采用 eSIM 卡，那么对于用户来说当然是好事，用苹果最有市场号召力的产品作为载体来推广 eSIM，想必很快这种嵌入式 SIM 卡技术会成为主流，不过，这也得来看传统运营商们到底买不买账才行，但好在 SIM 卡和 eSIM 卡双模式的方案，可以减少运营商的抵触，是一种折中的做法。



但苹果尚未确定是否将这个功能实装，或许 eSIM 卡模式的 iPhone 只会在少数地区发售。

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