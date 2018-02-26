失去运营商补贴 iPhone在中国销量将下滑？

中国政府已经要求国内电信运营商降低20％的营销成本，手机补贴就是下降的大头。

不少机构和媒体都认为苹果在2018年将会遭遇下滑，给出的原因无非是市场需求下降，iPhone X 售价过高等。但是今天外媒福布斯发文称，iPhone 在中国的销量确实将会下滑，但是主要原因却是来自运营商。





福布斯网站一位名为 Ralph Jennings 的编辑发文称，因为中国用户对苹果品牌的推崇，苹果最后一个季度在中国的市场份额达到了24.3%，而 iPhone 8 系列和 iPhone X 的全球份额更是在这一时间内占到了51%。但是在2018年，苹果将会“盛极必衰”，华为、小米等品牌将会从苹果手中抢回份额。研究公司 Strategy Analytics 的数据显示，苹果未来需要在中国降低 iPhone 的售价，不仅仅是因为 iPhone 定价过高，还因为中国运营商已经下调了对手机的补贴。一份来自 Market Realist 的报告称，中国政府已经要求国内电信运营商降低 20％ 的营销成本，而智能手机补贴就是下降的大头。而这一政策影响最大的就是 iPhone 等设备，因为它在中国的销售极大地依赖于来自运营商的销售额补贴。据他们介绍，2014年开始，中国联通、移动和电信三大运营商就开始补贴 iPhone 的销售额了。在中国这样一个本地竞争已达地狱级别的市场，损失这些补贴会让 iPhone 遭遇很大的冲击。同时台北市场情报与咨询研究所分析师还表示，华为因为在美国市场遇阻，将会继续在国内市场深耕，同时小米也在不久前“誓言重返中国”。对于这些本土企业来说，他们早已经摆脱了对运营商的依赖，不管是电商还是线下门店，中国品牌的统治力都远胜苹果。

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