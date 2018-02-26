三星AR Emoji VS 苹果Animoji 谁更好？

编辑们觉得，AR Emoji创建的表情是“令人毛骨悚然的”。

一如此前的传闻，三星在2月26日凌晨发布的 Galaxy S9 系列上为我们带来了类似 Animoji 的 AR Emoji 新功能。那么作为半年之后的挑战者，AR Emoji 是否有能力挑战 Animoji 的体验呢？今天 CNBC 的编辑就在 MWC 的现场为我们体验了三星 S9 的 AR Emoji 功能。





我们先来了解一下 AR Emoji 和 Animoji 有什么区别，据三星的介绍，AR Emoji 为用户提供了一种视觉交流工具，使每个人都能使用独特的方式表现自己。通过 AR Emoji 的机器学习算法，S9 能够生成超过100个个性化的 3D 头像或者是 Emoji 符号，他们会跟随用户的表情做出类似的面部特征。不过在 CNBC 的编辑看来，虽然 AR Emoji 能够在手机上生成用户的 3D 面容，这是 iPhone X 也不曾拥有的功能，但相对于 Animoji 仍然是一个“半成品”，体验是“绝对落后的”。他们发现 AR Emoji 无法匹配用户的皮肤和头发色调，并且在测试表情同步功能时，编辑们甚至觉得 AR Emoji 创建的表情是“令人毛骨悚然的”。





对于这一结论，另一家科技媒体 TechCrunch 表达了同样的看法，他们称 AR Emoji 试图在卡通和逼真中间找到一个平衡点，但实际的情况却让人很不舒服。Tom's Guide 也给出了一样的结论，特别是看到 AE Emoji 生成的 GIF 图片时，他们感到了“一丝不安”。好在三星也提供了默认的卡通选项，他们和迪士尼公司合作，用户能够使用自己喜欢的卡通人物来完成动画表情，比如米老鼠。不过在表情模拟效果上，三星也做得不够好，据悉 AR Emoji 只会用前置摄像头在用户脸上采集100多个特征点，然后用软件模拟效果。而苹果使用了 iPhone X 的 TrueDepth 相机，识别更加精准，让 emoji 更加贴合人脸的动作。不过现在对 S9 的这一功能做出判断还为时尚早，毕竟三星会在 S9 上市之前改进该功能，但如果最后三星没能优化好 AR Emoji，那 CNBC 认为这将会是“一种耻辱”。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。