如果苹果直接采购钴原料 将节省数千亿美元

与其说苹果能够省下数千亿美元，不如说直接采购钴矿能够“止损”数千亿美元。

上周彭博社发文称，苹果计划直接和钴矿商议钴原料的订单，因为现在电动车行业的飞速发展，锂电池因为要使用钴作为正极材料，所以产量受到了极大挑战，作为全球锂电池消耗量最大的品牌之一，苹果自然要未雨绸缪。但是今天外媒 CNBC 又发文称，苹果直接采购钴矿还有一个好处：能省下数千亿美元的成本！





GBH Insights 首席战略官兼技术研究主管 Daniel Ives 向 CNBC 表示，过去一年半以内，钴原料的成本上升了足足4倍，苹果现在确保原料供应是有道理的。同时在自己采购钴矿，然后提供给电池厂商来生产 iPhone、iPad 等产品的电池的情况下，苹果能够将旗下电池的总成本降低2%到3%。如果直接按2%到3%的总成本来算的话，苹果省下千亿美元是不太现实的，毕竟每年苹果设备的总出货量也才数亿台，每台电池的平均成本不超过10美元，这么算来，直接降低的成本最多也就亿元级别。但是如果考虑到钴矿原料的涨价导致的长期成本上升，省下的钱就是一笔可观的数字了，之前一年半时间内，钴矿原料的采购价格从每吨20000美元涨至80000美元，并且随着大众、丰田等公司纷纷抢定钴矿资源，未来价格肯定还会继续上涨。而据此前彭博社的消息，苹果计划敲定未来5年的钴矿订单，每年的需求量高达数千吨。





对于苹果现在的这一举动， Daniel Ives 称：“他们两年前就应该行动了，当时价格已经开始上涨，这显然是有蹊跷的，很难理解为什么苹果公司没能避免这一波‘暴涨’。”不过苹果现在的补救也还算技术，据市场估计，未来一年多时间内，约有3.5亿部 iPhone 有升级需求，这需要大量的锂电池供应，苹果现在亡羊补牢，为时不晚。所以与其说苹果能够省下数千亿美元，不如说直接采购钴矿能够“止损”数千亿美元。不过现在苹果公司还没有对这一传闻做任何回应，不清楚他们究竟是打算为自己的电池供应商采购钴，还是作为担保人支持钴原料的供应链。

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