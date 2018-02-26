硅谷房价太夸张 连苹果员工都住不起了

看来不仅仅是中国人为买房发愁，即使你在苹果上班，也同样买不起房。

硅谷作为全世界科技精英的聚集地，在那里工作的应该都是全世界收入最高的一群人吧？既然如此，那么对于我们来说十分伤脑经的住房问题对他们来说应该也是毫无压力。然而今天外媒 business insider 却发文称，即使是苹果、谷歌这种巨头公司的员工，都已经住不起硅谷的房子了！





在线购房初创公司 Open Listings 收集了硅谷巨头公司附近房屋售价12个月以来的中位数，然后收集了这些员工网络上公开的薪资数据。最后发现如果苹果、谷歌和 Facebook 等公司的员工想在湾区（旧金山一带，包括硅谷）购买一套住房，那么他们需要花费超过28%的工资来支付按揭贷款。我们先来看看苹果公司，在苹果公司老总部库比蒂诺的 Infinite Loop 附近，平均房屋售价为116万美元（约合人民币733万人民币），这意味着苹果员工需要付出其月收入的33%来支付贷款，每个月约5211美元（约合人民币32925元）。至于谷歌和 Facebook 的员工，如果在其总部20分钟通勤距离的地方购房，分别需要付出32%和29%的薪水来偿还贷款。

需要强调的是，这些数据都是基于30年固定贷款、4%的利率得到的。同时我们也能计算出这些科技巨头公司平均薪水，苹果公司平均月薪为15791美元（约合人民币99740元），谷歌为17559美元（11090），Facebook 为18727美元（人民币118285元）。对于这些数据， Open Listings 公司 CEO 称或许30%左右看起来确实不太高，但其实在加州，多数贷款渠道都要求每月按揭不应该超过税前收入的28%，如果你提供的收入证明显示你月薪的28%无法偿还按揭，那么贷款机构将不会批准贷款。所以其实大多数苹果和谷歌等公司的员工是无法在硅谷买房的，他们只能被迫租房，然而据统计，在旧金山的租房者需要付出每月收入的50%来支付房租。所以近年来，不少人都因为购房、住房压力而被迫离开硅谷，不然他们可能需要支付很长时间的高昂房租。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。