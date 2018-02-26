Beats要凉？苹果计划推出自主品牌头戴耳机

苹果 2014 年收购了 Beats 耳机和音乐，3 年之后，他们打算拿着从 Beats 上积累下来的经验推出自己的新耳机了。

苹果 2014 年收购了 Beats 耳机和音乐，3 年之后，他们打算拿着从 Beats 上积累下来的经验推出自己的新耳机了。



日前，凯基证券的分析师郭明池在他最新发布的研究报告中提到，苹果正在筹备着两款重磅的耳机产品，一款是支持“Hey，Siri”的新款 AirPods，另一款是高端头戴式无线耳机，但这款耳机并非 Beats Studio 3 系列的继任者，而是采用全新设计，打着自主品牌的头戴耳机，最快将于 2018 年 Q3（第四财季）出货。



分析师强调，这款头戴式耳机该耳机将由 Primax 代工，SZS 提供金属成型工艺，将采用有别于 Beats Studio 3 的全新设计，同时，它拥有与 AirPods 相媲美的便利性，音质比起 AirPods 还要更好。







如果消息准确，那么恰巧证明了苹果淘汰 iPod 之后转入音乐核心产品的决心，AirPods、HomePod 以及传闻中这款高端头戴耳机，都是围绕着音乐而生。



以苹果的理念，新款耳机肯定是无线的，3.5mm 接口很可能被直接舍弃。此前我们为大家报道过的苹果即将推出的 AirPods 2 代，其内置的 W1 芯片将得到全面升级，这种技术也会用在苹果的头戴耳机上，并且应该会支持无线充电。



音质方面，从 HomePod 的表现来看，苹果如果生产头戴耳机，音质还是可以稍微期待一下的，尤其是中频。外观造型上毫无疑问会时尚和便携的代言人，可能会在“折叠”这个特性上出现一些新颖设计，当然，基于苹果配件产品的信仰度，我们觉得它也会有一言难尽的性价比。



另外，苹果另一款无线耳塞 AirPods 也会在今年获得升级，AirPods 2 在外形上基本没有变化，采用比以往更优秀的 WI 芯片（进化版），进一步加强续航力并提高蓝牙音质。AirPods 2 支持 Hey Siri 语音指令，还加入了支持无线充电的包装盒以及防水型号。价格也会比旧款更贵。

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