5月25日起 iTunes商店将不再支持旧系统PC

苹果即将在今年 5 月下旬停止在旧系统 PC 上的 iTunes 商店购买下载服务。

苹果即将在今年 5 月下旬停止在旧系统 PC 上的 iTunes 商店购买下载服务。



根据苹果发表的最新支持文件，2018 年 5 月 25 日起，苹果将进行安全性变更，这会导致较早的 Windows PC 无法使用 iTunes Store。如果你的 PC 安装的是 Windows XP 或 Vista 系统，继续可以下载并使用旧版本 iTunes 软件，但无法访问 iTunes Store，也无法使用最新版本的 iTunes。



苹果表示，因为微软已经停止对 Windows XP/Vista 系统提供支持，所以出于安全考虑也放弃对上述两款系统提供支持。目前最新的 iTunes 12 只能够在运行 Windows 7 或更新操作系统的 PC 上使用。







5 月 25 日之后，用户需要在 Windows 7 或更高版本的 PC 上使用最新版本的 iTunes，才能从 iTunes Store 购买内容和重新下载以前购买的内容。



同样从 5 月 25 日起，安全性变更会导致 Apple TV（第 1 代）无法使用 iTunes Store。初代 Apple TV 已经停产，所以苹果自然不会对它进行支持更新了。



苹果已经向初代 Apple TV 用户发送通知，到时候用户将只能在第二代或更新款 Apple TV 上访问 iTunes Store。



iTunes Store 是由苹果营运的线上内容商店，需要使用 iTunes 软件连接，包括 App Store，iTunes 音乐，广播，电影和 iBooks 等，但苹果近来对 iTunes 商店有所调整，剔除了 App 内容，使其变为更纯粹的音乐影视服务平台，另外电子书（原 iBooks）的部分可能也会在未来有所调整。目前在中国区，iTunes Store 的实用性有限，在 App Store 从中移除后，可能大家打开 iTunes 的机会变得越来越少。苹果这次提醒的安全性更新对国内用户的影响并不大。

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