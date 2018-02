疑似iPhone X Plus面板首曝 确实是大屏

日前有网友爆料了一组 LG 越南工厂所制造的产品,据称这是 iPhone X 屏幕供应商正在制造的“iPhone X Plus”前面板。

此前,有多个消息指出今年苹果打算在 iPhone X 设计基础上推出更大屏幕的“iPhone X Plus”机型,日前有网友爆料了一组 LG 越南工厂所制造的产品,据称这是 iPhone X 屏幕供应商正在制造的“iPhone X Plus”前面板。







从这两张图片我们可以看出,正在生产的 iPhone X 前面板确实比现在的 5.8 英寸 iPhone X 要大很多,目测与 iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus 的面板尺寸接近,如果图片属实,那么基本可以印证大屏 iPhone X 会在今年发售。另外,新机型的前面板依旧是“刘海屏”,此前的消息称 iPhone X 全面屏上的“刘海”会进一步变小,在图片上我们无法看出真实结果,但如果屏幕尺寸加大,而刘海大小不变的话,那么它看起来确实也会显得比较小。



图片中的面板底部柔性电缆印刷部件号码与苹果以往使用的格式相同,上面还列出了该部件的生产周为 2017 年第 46 周,也就是 11 月份中旬。



前面板的元部件暂时还看不出太多细节,我们只看到了顶端的接收器和传感器部分。



这么看来 LG 成为 2018 年苹果 iPhone OLED 供应商的消息基本属实,数量可能在 1500 万 - 1600 万块,规格应该是 6.5 英寸屏幕面板。另外传说中的 6.1 英寸 LCD 屏 iPhone X 暂时还没有更确切的信息传出。



在等待 iPhone X Plus 更多爆料的同时,网络上也对 iPhone X Plus 的售价进行了各种猜测,考虑到初代 iPhone X 售价已经接近万元,iPhone X Plus 的价格肯定也会相当“好看”。我们期待今年的苹果新 iPhone 有足够的吸引力来支撑它们足够昂贵的价格。

