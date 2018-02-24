99.9%用户已同意将iCloud迁回国内 包括“钥匙串”

除了照片等文件数据会被迁回国内，iCloud秘钥和钥匙串也同样会迁回。

1月10日，苹果开始向用户推送邮件和系统通知，表示注册地址为中国的 iCloud 账号将会从2月28日开始被迁往贵州的新数据中心，而该数据中心将会由云上贵州大数据产业发展有限公司托管。现在距离这个时间点越来越近了，有没有关于 iCloud 迁移的新消息呢？外媒路透社为我们带来了一则报道。





首先，对于此前不少用户对迁移数据表示抵触的情况，苹果表示如果用户不接受新的服务条款，可以选择忽视通知，用户的数据就不会迁移到新的服务器上，但2月28日后就会被自动关闭服务。而根据苹果公司最新的数据，超过99.9%的用户已经接受了新的服务条款。其次，很多用户不是很清楚苹果将会把哪些内容迁回到云上贵州的服务器中，路透社今天也在报道中强调，一切内容都将会被转移回国内，包括用户的秘钥和钥匙串。对此法律专家表示，这意味着中国法律系统能够直接命令云上贵州交出 iCloud 账户中的一切信息。

秘钥其实好理解，就相当于访问 iCloud 内容的权限，那么钥匙串呢？iCloud 钥匙串指的是用户在所有经批准设备上的 Safari 网站中使用过的用户名、密码、信用卡信息以及 Wi-Fi 网络信息，都将会被保存在 iCloud 中，包括邮件、通讯录、信息和日历应用中的账户信息。这一功能主要是方便拥有多个苹果设备的用户，它能让各个设备的账户登录状态保持一致。根据苹果此前公布的声明，只要用户的“地域设置”是中国大陆，那么在2月28日以后就必须接受迁移才能够继续使用，所以对于不希望自己数据被迁移的用户，可以选择修改地域设置，或者是弃用 iCloud。

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