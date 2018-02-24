在等廉价版iPhone X？这里给你一颗定心丸

6.1英寸iPhone X应该就卖5888元左右，不信算给你看！

2017年秋季发布会上，苹果推出了三款新智能手机：iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X，三款产品的起售价格分别为699美元（国内5888元起售）、799美元（国内6688元起售）和999美元（国内8388元起售）。iPhone 8系列的价格相比前作倒没什么改变，但 iPhone X 的价格却高得有些夸张。





所以今年，有不少朋友都很期待全新的 iPhone，因为各方消息都显示其中有一款不仅会延续 iPhone X 的外观设计，还会搭载6.1英寸屏幕，却只卖 iPhone 8 的价格（700美元左右）！但是如果你想买这款廉价版 iPhone X，首先还是需要了解一下它究竟有哪些区别，以及一个重要的问题：凭什么说它会和 iPhone 8 一个价？大家将这台 iPhone 价格预测在700美元主要是因为它将采用液晶显示器（LCD），而不是 iPhone X 使用的那块昂贵的 OLED。同时苹果还砍掉了这台 iPhone 上不少发烧级特性，具体说来有以下几点（以下成本推算基于 IHS 的数据）：

①这台6.1英寸全面屏的 iPhone 将使用便宜的铝合金框架，而 iPhone X 的继任者将延续不锈钢金属框架的昂贵设计，不过②这台入门级产品将不会搭载 3D Touch 功能，而 iPhone X 的继任者当然会保留这一功能，③6.1英寸的 iPhone 不会使用成本高达100多美元的 OLED 屏幕，而会选择来自 JDI 的 FullActive LCD 屏幕，这种 LCD 比普通 LCD 更贵，④下代 iPhone X 将会搭载 4GB 内存，而6.1英寸版本的内存仅为 3GB。同时考虑到6.1英寸存储空间肯定较小，⑤苹果可能只会赋予6.1英寸 iPhone 单摄像头，而其他版本都会搭载昂贵和更具技术含量的双摄，考虑到 iPhone 8 单摄成本23美元，iPhone X 双摄成本35美元，所以⑥据可信消息，下代 iPhone X 将会采用更加先进的逻辑电路板和电池技术，而6.1英寸的 iPhone 自然无福消受了。





所以根据 IHS Markit 的成本表推算后我们不难发现，这款 iPhone 的物料成本会比 iPhone X 二代低100美元左右，比 iPhone 8 贵不了多少，贵在屏幕和前置 TureDepth 摄像头，便宜在 Force Touch 。作为参考， iPhone X 的毛利率高达63%。iPhone X 二代 BOM 成本应该变化不大，在370美元左右，售价也依然是999美元。而如果成本低100美元的6.1英寸 iPhone 要维持类似的毛利率，那么售价应该在730美元（63%毛利率）左右，如果售价699的话，毛利率为61.4%，所以700美元左右的售价确实是有道理的，如果像某些机构预测的799美元那么贵，那毛利率将超过66%，苹果从来没有毛利率这么高的 iPhone。所以准备购买6.1英寸 iPhone X 的朋友们，安心准备好5888元吧，这台手机就这个价了，贵也贵不到哪去。

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