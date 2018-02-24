苹果起诉法国抗议组织一案宣判：败诉

2018-02-24 12:01:46
拾欢伯
威锋网
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苹果不仅诉求被驳回，还被要求替对方支付2000欧元的费用。

去年年底，苹果在法国的官方零售店遭到了一个名为 Attac 组织的“攻击”，当时苹果向法院起诉了这一组织，要求对方停止妨碍正常运营工作。北京时间2月23日，巴黎高等法院做出了判决，否决了苹果的起诉，这意味着苹果仍然无法阻止 Attac 的抗议活动。


我们先来了解一下前因，Attac 是一个民间组织，一直在指责苹果公司在欧洲的避税行为。而苹果最近在欧盟委员会的命令下，同意像爱尔兰支付130亿欧元的退税，这完全激怒了 Attac，所以在2017年11月，该组织在法国 Aix-en-Provence 的苹果直营店抗议，在店门口涂上了“付税款”等标语，同时还在店内闹事，妨碍了苹果直营店的正常运行。

所以苹果当时一怒之下起诉了 Attac ，称他们“肆意破坏店铺，并危及店员和顾客的人身安全”，要求法院判决对方立即停止抗议活动。同时他们还强调，苹果一直以来都有支持个人和团体和平表达意见的优良传统，但这种过激行为是不应该出现的。

不过法国巴黎法院似乎站在了 Attac 组织一方，他们在判决书中指出，该组织没有暴力、破坏和组织顾客进入苹果直营店的行为，苹果给出的所有证据并不足以说服法院限制 Attac 言论自由与和平集会自由的权利。同时法院还补充说，Attac 的抗议是为了公共利益，所以在驳回苹果请求的同时，还要求苹果为 Attac 支付 2000 欧元的诉讼费用。

而直到现在，Attac 也依然在声讨苹果，他们上周在巴黎高等法院集会，穿上了星球大战中帝国冲锋队的服装，将苹果比喻为邪恶银河帝国。同时 Attac 还在组织的博客中表示他们的抗议是用“非暴力的公民行动来维护公共利益”，将所有行动称为“善良的行为”。



对于这一判决，苹果公司还没有发表任何评论，目前还不知道他们是否会继续和 Attac 组织对抗下去。

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