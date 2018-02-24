因为这三大原因 苹果不会首批采用5G技术

苹果一直喜欢自己创造新标准，对于跟随他人的标准却不是很积极。

对于 5G 技术，不管是 AT&T 等运营商，还是三星、华为等手机巨头都十分重视，不止一次强调要抢占 5G 技术高地。但是苹果却是科技巨头中坐得最稳的，到现在基本上没有对 5G 技术发表过什么观点，更没有说过什么时候会推出 5G 终端。那么我们什么时候能看到苹果的 5G 设备呢？今天外媒 AXIOS 发文称，我们短期内无法看到苹果发布5G 设备了。





对于 5G 技术，AXIOS 也认为它非常重要，毕竟除了各大公司之外，中国、韩国、美国等国家都也争破了头，就为了引领 5G 时代的竞争。但是 AXIOS 也认为，从苹果的历史上看，他们在很多领域都是绝对的创新者，但是在通讯领域却不是，在此前的 3G、4G 时代，苹果都至少比竞争对手慢了一年，而这一情况将会在 5G 时代重现。原因有以下三点：通常来说，第一批支持全新无线标准的手机电池寿命都惨不忍睹，因为它们需要为 5G 这样新标准的芯片供电，但第一批 5G 芯片却不会对电池、电源管理进行优化。iPhone 一直以来都在电池表现上很保守，再加上2016、2017年又分别出现了自动关机和降频事件，这些都是电池寿命缩短而导致的，强上 5G 标注可能会带来更多电池问题。苹果虽然不会同时推出多款 iPhone，最多的一年也才发布了三款新机，但依然有着很大的研发压力。一种新的无线标准意味着多出了许多不同频段的频谱，苹果需要为每个网络、天线进行大量的定制、调试工作。其他品牌只用推出一款 5G 的“箭头产品”来制造噱头、抢占市场，其他产品线都依然按照原计划开发。但苹果一旦跨入 5G 时代，就表示不仅当年所有产品都要支持 5G ，而且未来每年的产品也都要支持 5G ，这需要很长时间的研发和经验积累。苹果一直以来都不希望被供应商绑架，为此他们甚至不惜和高通公司翻脸，并且为了在 iPhone 上同时使用高通和英特尔的基带芯片，甚至还阉割了高通基带的部分功能，足见苹果的决心之大。但如果盲目跨入 5G 时代，苹果将100%地被高通和英特尔绑架，因为只有他们有能力提供 5G 基带。

文章的结尾，AXIOS 认为每次通信革命都是对苹果的一次考验，虽然在新标准面前稍稍等一年对于苹果来说很有意义，但对于三星、华为等竞争对手来说却是打开了一扇大门，他们会积极地采用 5G 技术，只为在 5G 时代走在苹果前面。去年年底 DigiTimes 曾曝光，苹果将会在2018年的 iPhone 中加入 Pre5G 功能，虽然不是 5G，但 Pre5G 属于在 4G 的基础上加入了部分 5G 的功能，所以能够在部分情况下提供类似 5G 的体验。

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