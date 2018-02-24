因为这三大原因 苹果不会首批采用5G技术

苹果一直喜欢自己创造新标准，对于跟随他人的标准却不是很积极。
对于 5G 技术，不管是 AT&T 等运营商，还是三星、华为等手机巨头都十分重视，不止一次强调要抢占 5G 技术高地。但是苹果却是科技巨头中坐得最稳的，到现在基本上没有对 5G 技术发表过什么观点，更没有说过什么时候会推出 5G 终端。那么我们什么时候能看到苹果的 5G 设备呢？今天外媒 AXIOS 发文称，我们短期内无法看到苹果发布5G 设备了。
对于 5G 技术，AXIOS 也认为它非常重要，毕竟除了各大公司之外，中国、韩国、美国等国家都也争破了头，就为了引领 5G 时代的竞争。但是 AXIOS 也认为，从苹果的历史上看，他们在很多领域都是绝对的创新者，但是在通讯领域却不是，在此前的 3G、4G 时代，苹果都至少比竞争对手慢了一年，而这一情况将会在 5G 时代重现。
原因有以下三点：
首先，电池寿命。通常来说，第一批支持全新无线标准的手机电池寿命都惨不忍睹，因为它们需要为 5G 这样新标准的芯片供电，但第一批 5G 芯片却不会对电池、电源管理进行优化。iPhone 一直以来都在电池表现上很保守，再加上2016、2017年又分别出现了自动关机和降频事件，这些都是电池寿命缩短而导致的，强上 5G 标注可能会带来更多电池问题。
其次，兼容性。苹果虽然不会同时推出多款 iPhone，最多的一年也才发布了三款新机，但依然有着很大的研发压力。一种新的无线标准意味着多出了许多不同频段的频谱，苹果需要为每个网络、天线进行大量的定制、调试工作。
其他品牌只用推出一款 5G 的“箭头产品”来制造噱头、抢占市场，其他产品线都依然按照原计划开发。但苹果一旦跨入 5G 时代，就表示不仅当年所有产品都要支持 5G ，而且未来每年的产品也都要支持 5G ，这需要很长时间的研发和经验积累。
最后，独立性。苹果一直以来都不希望被供应商绑架，为此他们甚至不惜和高通公司翻脸，并且为了在 iPhone 上同时使用高通和英特尔的基带芯片，甚至还阉割了高通基带的部分功能，足见苹果的决心之大。但如果盲目跨入 5G 时代，苹果将100%地被高通和英特尔绑架，因为只有他们有能力提供 5G 基带。
文章的结尾，AXIOS 认为每次通信革命都是对苹果的一次考验，虽然在新标准面前稍稍等一年对于苹果来说很有意义，但对于三星、华为等竞争对手来说却是打开了一扇大门，他们会积极地采用 5G 技术，只为在 5G 时代走在苹果前面。
译者注：去年年底 DigiTimes 曾曝光，苹果将会在2018年的 iPhone 中加入 Pre5G 功能，虽然不是 5G，但 Pre5G 属于在 4G 的基础上加入了部分 5G 的功能，所以能够在部分情况下提供类似 5G 的体验。
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