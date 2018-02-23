苹果维修中心虚假报警数千次 警方都崩溃了

因为一个iOS 11的新功能，这一维修点工作人员“误报警”1600多次。

美国加州的 Elk Grove 地区有一个警察局的警员们最近都要崩溃了，因为他们经常接到911报警电话，然而接通之后里面却没有任何声音，就像恶作剧一样。从去年10月开始到现在，他们已经收到了1600多个这样的电话。那么这事究竟是谁干的呢？最后的调查结果竟然是苹果的官方维修站！





Elk Grove 地区警察局的 Jamie Hudson 向当地新闻媒体投诉称，该地区的苹果维修站技术人员在测试 iPhone 等设备时，时常意外拨通911报警电话。 Hudson 称，这样的情况出现了快4个月，每天约20个，总共已经超过1600次。对此警察局表示很受困扰，因为这使得他们不得不增设接听员和接听电话，以防止真正需要帮助的人被占线。并且受到干扰的也不仅仅是 Elk Grove 地区警察局，萨克拉门托地区警长署通讯中心从今年1月1日开始，也接收到了47起无人应答的911电话，甚至有时候通讯中心的接听员还能听见对面维修中心工作人员的动静。这一情况从10月份开始，这也和 iOS 11 的普及时间相吻合，在 iOS 中，iPhone 引入了紧急 SOS 功能，iPhone 8系列和 iPhone X 用户只需按住电源按键和两颗音量按键就会拨通911电话，而其他旧机型需要连续按5次电源键，Apple Watch 也支持这一功能，能够通过按下侧面按键激活。不过当用户激活紧急 SOS 功能时，会发出响亮的报警声和倒计时，不知道为何苹果维修站的工作人员在测试时没有注意到这一提示。对于这一事件，苹果公司发言人已经表示接收到了反馈，承认这些电话确实来自旗下维修点，并正在和执法人员沟通，以解决这一问题。

有趣的是，苹果联合创始人沃兹尼亚克也吐槽过这一功能，他表示在使用 iPhone X 时常常不经意地拨通了911电话。不过这紧急 SOS 功能其实是可以关闭的，大家能够在紧急SOS设置中关闭“自动呼叫”，关闭之后虽然相关按键仍有效，但用户滑动屏幕确认之后才会拨通电话。

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