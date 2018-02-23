确定了 AirPower等新品将于三月上市

AirPower等新品或许会直接上架销售，而不会单独举办一场发布会。

本月初，曾有来自美国零售商的消息称， AirPower 和 AirPods 无线充电盒将会在三月上架销售。今天日媒 Mac Otakara 肯定了这一消息，他们表示收到了非常可靠的消息， AirPower 将会在3月份上架销售，不过并未提及具体的上架日期。





Mac Otakara 称，苹果会在各地 Apple Store 直接上架 AirPower ，这意味着即使有所谓的苹果春季发布会， AirPower 也不会再发布一次了。同时苹果也会将 AirPower 授权给百思买等零售商销售，各个渠道也都将同时上架。对于另一个无线充电配件 AirPods 无线充电盒，Mac Otakara 并没有在报道中提及，这款产品和 AirPower 一样，在去年9月的秋季发布会上发布。不过据此前的信息，除了 Apple Store 之外，我们将无法单独买到这个充电盒，在百思买等零售渠道，AirPods 无线充电盒将会和 AirPods 打包销售。对于手握 Apple Watch、iPhone 8系列、 iPhone X 和 AirPods 的用户来说，这两款新品相比很有吸引力，毕竟将这些产品放在一个充电台上就能方便地进行无线充电确实是很不错的体验。并且威锋网也注意到，综合近期传出的消息来看，三月份苹果应该是不会有新品发布会了。如果廉价 iPad、腮红金版 iPhone X、红色版 iPhone 8、 AirPower 和 AirPods 无线充电盒等产品真的存在的话，应该会直接上架销售，而不会专门举办一场发布会。至于 iPhone SE 2 这种真正的新品，应该会在 WWDC 2018 上发布。

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