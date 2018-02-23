Apple TV商标范围扩大 要进军主机游戏圈？

未来Apple TV要与PlayStation和Xbox竞争？想想都刺激！

虽然 Apple TV 在中国大陆基本上是不可用的状态，但是在欧美市场可是有着非常多的用户，苹果也在去年的秋季发布会上发布了 Apple TV 4K 这款新产品。不过对于这个家庭娱乐的入口级产品，苹果显然有更多想法想要实现，除了流媒体功能之外，电视盒子还能有什么功能呢？或许主机游戏是个不错的选择！





据外媒报道，苹果公司已经提交了一个新的 Apple TV 商标，新的商标注释中涵盖了游戏业务的内容，苹果用到了这样的语句来形容新商标：“电子游戏机、游戏机控制器（手柄）、视频输出游戏，即与电视一起使用的视频输出游戏机；适用于外部显示屏或监视器的电子游戏设备。”对于这一改变，外媒纷纷表示“这是一个需要认真对待的重大改变”！苹果在2007年注册了 Apple TV 商标，当时在注释中只强调了“照片、音乐和视频”，并不包括游戏，而在2015年的第四代 Apple TV 中，苹果加入了“计算机游戏”，但却没有提到游戏手柄等关键词，仅限于一些小游戏。

除了这个商标的注释之外，苹果要进军游戏主机领域还有另外一个证据，在2017年12月，苹果提交了和下一代游戏技术相关的专利申请，其中他们提到诺曼·王被苹果聘请为工程师，而诺曼·王此前一直在索尼 PlayStation 部门担任高级软件工程师。考虑到 iOS 生态中游戏占据的重要地位，苹果有这种想法太正常不过了。所以，索尼的 PlayStation 和微软的 Xbox 两大游戏主机系列未来可能会迎来苹果这个强劲的对手。不过从索尼、微软手中抢走游戏开发商和玩家也是一件看似不可能的事情，但如果是苹果的话，可能会有那么一些成功的可能性？不过根据以前的经验，苹果这次更改商标注释也有可能仅仅是提供一个未来的可能性，这意味着苹果只是随手注册下来，以防未来被竞争对手钻空子。这个新商标是否代表着 Apple TV 将化身为游戏主机，还需要时间来证明。

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