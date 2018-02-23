Apple Pay份额翻倍 仍仅占iPhone用户的16%

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虽然苹果在多个场合强调 Apple Pay 在各大地区的份额都在不断增长，但是数据显示这一业务的普及程度依然不够理想。今天一份来自 Loup Ventures 的报告指出，Apple Pay 在 iPhone 用户中的使用率仅有16%。





报道来自外媒 AppleInsider，他们引源 Loup Ventures 的报告称， 截止至2017年底，Apple Pay 的全球活跃用户数量达到了1.27亿，相比2016年同期的6200万人增加了足足一倍多。但是他们也同时强调，因为 iPhone 的全球活跃用户数量高达7.95亿人，所以这意味着只有16%的 iPhone 用户在使用 Apple Pay。不过 Loup Ventures 也指出，2017年中激活的 iPhone，有30%的用户也启用了 Apple Pay，这是 Apple Pay 份额上升的主要原因。在用户分布上，美国的 Apple Pay 用户占据全球 iPhone 用户的5%，是绝对主力，其他市场活跃人数8900万人，占全球 iPhone 用户的11%。实际上，苹果公司 CEO 蒂姆·库克在此前的股东大会上承认，苹果的移动支付业务进展比自己想象的还要慢，特别是在中国和俄罗斯这样的关键市场，不过总体看来，现在Apple Pay正在加速扩张，这也印证了前文的数据。业内各大机构对于 Apple Pay 也依然十分看好，支持这一功能的银行在2017年就增长了41%，达到了2707家，美国零售商中已经有50%支持 Apple Pay。Loup Ventures 的分析师 Gene Musnter 认为 Apple Pay 得益于和 iOS 的深度整合，在未来3到5年中会被广泛使用，因为智能手机等移动设备在电子商务中占据越来越重地位。据Apple Pay副总裁詹妮弗·贝利(Jennifer Bailey) 透露，移动设备贡献的交易额近年来已经增长十倍多，占据整个电子商务市场25%的份额。不知道支付宝和微信看到这篇新闻会有何感想呢？

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