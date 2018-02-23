HomePod份额达3% 89%用户对智能音箱很满意

用户对智能音箱普遍感到满意，因为大家的期望真的很低。

HomePod 自从2月9日在美国等市场开售之后，收获的评价一直都是褒贬不一，有些人喜欢它的音质，而有些人觉得它智能体验不佳。但一切争论都无法掩盖 HomePod 在市场上取得的成功，数据显示，在上市两周之后，HomePod 已经占据了智能音箱市场3%的市场份额。





Loup Ventures 公司发布了一份市场调查，在由520名美国消费者组成的样本中（统计学中，520个样本已经足够反应实际情况了），31%表示自己拥有一款智能扬声器，其中亚马逊的 Echo 以55%的市场份额占据榜首，其次是 Google Home 占23％，微软 Cortana 占15％，而刚刚上市的 HomePod 占据3%，其他品牌占据4%。

那么这些用户对于智能音箱的看法如何呢？数据显示89%的用户对于智能音箱感到满意，59%的人选择了“满意”，而选择“非常满意”的人竟然占到了30%。虽然不少高要求的用户可能有些难以置信，但 Loup Ventures 表示这一数字符合预期，因为目前用户普遍对智能音箱要求很低。在他们的调查中，音乐功能是使用频率最高的，达到了38%，而33%的用户会用智能音箱查询天气，31%的用户仅会问一些简单的问题，而排名第四的用途为查询新闻、体育信息，仅占12%。至于备受期待的智能家庭语音控制功能，使用的人并不多，仅有10%出头。

比如微软 Cortana ，虽然她在智能音箱专业测试中得分仅为57，这显然是一个极其失败的分数。但其实消费者对她的表现却十分满意，因为微软在音乐、天气、简单问题回答等方面的表现都很不错，符合用户的使用预期。而 HomePod 也是类似的，该产品的用户表示它总能识别清楚很多简单的指令，并且和音乐播放相关的音乐、控制体验都很不错，比如说调整音量、查询天气等。虽然智能家庭等方面表现一般，但平时也不会怎么去用它。

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