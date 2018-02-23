无线耳塞小惊喜 新款AirPods将在今年推出

2018-02-23 03:02:48
chengge
威锋网
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苹果已经在研发新款的 AirPods 无线耳塞，有望在今年晚些时候发布。

根据彭博社的报道，苹果正在研发新款 AirPods 无线耳塞，有望在今年晚些时候发布。新款 AirPods 内置新的无线芯片，支持“Hey Siri”语音指令免提唤醒 Siri，此外，消息称苹果还将开发具有防水功能的新型号。

苹果第一代 AirPods 于 2016 年 12 月首次亮相，这款无线耳机自发售以来就非常受欢迎，以往苹果通常以及其缓慢的节奏来更新自家配件，不过现在看起来苹果将积极推进 AirPods 产品线，提升用户的购买意愿。



二代 AirPods 中的“Hey Siri”功能将让用户更轻松地控制音乐和调整音量，相比于现在——需要双击耳塞这样的物理方式来召唤 Siri 唤醒。

彭博社表示，这款耳机在内部被称为 B288，将内置苹果研发的新一代无线芯片。这其中升级的无线芯片，可能比 Apple Watch Series 3 中看到的“W2 芯片”更高级。苹果 W1 无线芯片与 AirPods 一起推出，随后在Apple Watch Series 3 中采用了功率更高的 W2 芯片，从此这个系列的无线芯片获得市场成功。据推测，新型 AirPods 型号将使用传说中的“W3 芯片”，该芯片的优点是进一步加强续航力并提高蓝牙音质。

目前 iPhone、iPad、Apple Watch 和 HomePod 都已经支持 Hey Siri，这项功能也顺势成为“AirPods 2”不错的补充功能。与 HomePod 一样，AirPods 还包含有为提升音质和听感所采用的高科技工程设计，当然也有一些黑科技，包括可以识别你讲话时间的语音加速度计，以及采用一对波束形成麦克风来滤除外界声音。

苹果正在为该设备的下一代 AirPods（第三代）增加防水性能，让用户在下雨时也能无所顾忌地收听音乐。

暂时还没有消息透露今年 AirPods 的更新时间。凯基证券的郭明池此前表示，苹果计划在 2018 年下半年发布升级版 AirPods，可能正好赶上新款 AirPower 充电枕的正式亮相。

作为一款配件，AirPods 可能只占苹果季度销售额的一小部分，但它对苹果的意义不容小视。除了 HomePod 或 iPhone X 之外，AirPods 确实是一款具有革命性意义的产品，苹果想要借这个小小配件，架设好“完全无线，始终连接”的无线生态世界的一环。更甚至，你可以想象为苹果其实想将 AirPods 打造成为真正的可穿戴设备，而不仅仅是一副耳塞。

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