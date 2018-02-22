电动车“吃光”锂电池 连苹果都要设法自保了

苹果费尽心思，为了仅仅是在电动车的冲击下保证自家锂电池的供应。

随着新能源技术的不断发展，现在锂电池已经成为了兵家必争之地，像是特斯拉这种新能源领军企业就不用说了，就连早已放弃自主电动车研发的苹果也卷入了这场大潮中。今天就有外媒报道，苹果正在和开采钴矿的矿场公司谈判，以此寻求钴矿的长期供应，不过苹果为的可能是“自保”，而不是要和其他企业竞争。





消息来自彭博社，他们援引知情人士透露，苹果现在只能够依靠其他电池制造商来保证自己的锂电池供应，但是现在钴矿作为锂电池的重要原料正处于短缺之中，这促使苹果采取了行动。现在他们正在和矿场公司谈判，双方可能会对一笔高达数千吨、时间长达5年的钴矿供应合同达成一致。不过该人士也表示，双方的谈判已经持续了一年多，现在可能已经陷入僵局。从整个钴原料流向来看，全世界25%的钴资源用在了锂电池制造上，40%用于充电电池的制造上。在充电电池中，钴酸锂和氧化亚钴等材料是必需品。而在锂电池中，钴作为正极能够提供高能量密度、更好的环保性、稳定性等多项优势，所以显得尤为关键。彭博社表示，因为 iPhone、iPad 等产品的成功，现在苹果已经成为了全世界最大的钴矿消耗方，一块 iPhone 的电池就需要8g 精炼钴。但是因为电动汽车的崛起，过去一年半时间内，精炼钴的价格翻了3倍，达到了8万美元一吨，因为一辆电动车对于钴的需求是一台 iPhone 的1000倍。





电动车行业显然让苹果感受到了威胁，这是他们希望主动掌控钴矿资源的原因，毕竟现在特斯拉、宝马、大众等汽车厂商都已经争相和钴矿厂签订了供应合约，即使三星 SDI 也不例外。目前，苹果的锂电池供应商多达数十家，包括中国的德赛电池、ATL、新普科技，韩国的三星 SDI 和 LG Chem，还有日本的村田制作所等公司。不过去年曾有人权组织称，钴矿资源丰富的刚果出现了童工开采的情况，而这些钴矿后来被三星、苹果等公司买走了。而苹果后来公布了钴原料供应商，表示不会使用这种非法渠道获得的钴矿。

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