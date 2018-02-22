库克采访实录：苹果究竟是怎样一家公司？

对于那些希望了解苹果公司“信条”的人来说，采访值得一看。

日前，《Fast Company》发布了世界最具创新力公司排行榜，其中苹果公司名列第一，在颁布排行榜之后，《Fast Company》还对苹果 CEO 蒂姆·库克进行了一次采访，采访中双方聊到了苹果的企业文化、产品特点甚至是未来的产品规划，一起来看看。





库克在采访中强调，苹果公司的重点始终都是“产品和用户”，并不会关注公司的收益、股价和那些华尔街的所谓“期望”。而这句话也是过去乔布斯常说的，他认为苹果公司不是被赚钱所驱使的。苹果在2017年推出了好的产品，让人们的生活变得丰富多彩，这使得公司的股价大涨。因为一个好的“目标”而获得另一个好的“结果”，所以苹果获得了丰收的一年。对于2017年增长迅速的 Apple Music 业务，《Fast Company》认为或许流媒体业务能够在未来带来更多营收。对此库克表示：“因为用户希望我们提供音乐服务，所以有了 Apple Music，而不是为了赚钱。同时苹果也希望大家能拥有一个由艺术和工艺构成世界，而不是由比特和字节组成的数字化的世界。如果苹果要创造一个伟大的创意社区，那么艺术家需要得到支持。”《Fast Company》紧接着提出了一个更加尖锐的问题：投资市场是否会让创新变得更困难？或者说华尔街能够刺激变革？库克回答道：“事实上这对苹果没有影响，苹果是一个异类，如果你看美国市场的每季度财政评估，一般都是负面的，但是如果你的投资是长期的，为什么要去看单季度评估来衡量一个企业呢？”下一个问题就转移到了产品上，《Fast Company》称苹果常常会引入创新功能，例如 Face ID ，但也有跟随他人的产品，比如 HomePod，苹果是如何界定“创新”和“跟随”的呢？库克：“我不喜欢用‘跟随’这个词，因为这意味着苹果要等着比人去做什么事情，但实际上并非如此。人们往往只看到大潮表面的现象，其实很多产品早在发布的几年之前就已经立项、研发了，等到它们的发布的时候，虽然不是第一个了，但都成为了最流行的产品，iPhone、iPad、Apple Watch 等等，都是如此。”

同时库克也强调，当大家看到苹果开始做什么时，其实苹果早就已经开始做了，比其他对手都早得多，为什么不发布？因为苹果不希望把用户和消费者当成测试对象。所以苹果一直都很有耐心，等到确定发布之后一定能获得市场认可之后，新品才会走上台前。最后，库克还表示苹果研发的产品一般都需要三到四年才会发布，部分产品的时间甚至更长，所以对于苹果现在正在研发的产品来说，可能2020年以后才会和大家见面。

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