iPhone SE 2再曝：4.2英寸屏幕 WWDC发布

从iPhone 4之后，苹果就没有在WWDC上发布过iPhone新品了，所以SE 2很重要。

此前已经有大量供应链厂商、分析师和科技媒体放出了有关 iPhone SE 2 的消息，但发布时间却一直悬而未决，现在最新的消息称，iPhone SE 2 有望在 WWDC 2018 上发布，并且搭载 4.2 英寸屏幕。





报道来自 MacRumors，不过他们引源的是腾讯的一份报告。在报告中，iPhone SE 2 将会使用和 iPhone SE 类似的设计，不会采用全面屏设计，会保留 Home 键和金属中框，但是为了支持无线充电，会使用玻璃背壳的设计。另一个值得关注的点是4.2英寸的屏幕，考虑到小屏爱好者对于手机尺寸极其敏感，苹果可能会增加 iPhone SE 2 的屏占比。至于硬件配置，报道中称新款机型将会采用更快的 A10 Fusion 芯片，存储方面依然是 2GB RAM+32GB/128 GB ROM 的组合。不过现在的 iPhone SE 售价在去年9月降至349美元，还在去年3月将存储容量增加到了 64GB 和 128GB ，所以 iPhone SE 2 的存储配置还需要打一个问号。iPhone SE 搭载了和 iPhone 6s 一样的 A9 处理器，同时1200万像素摄像头、3.5mm 耳机接口和 Touch ID 等均衡的配置即使放在现在也不落伍，根据不少 iPhone SE 用户的实测，即使升级到 iOS 11 之后也能够流畅运行。 但是自2016年3月发布以来，iPhone SE 系列就一直没有更新过了，所以现在二代产品确实有着很大的市场需求。除了腾讯这份报告之外，近期调研公司 TrendForce 、《经济日报》、凯基证券等机构和媒体都表示 iPhone SE 2将会在6月举行的 WWDC 上发布。考虑到从 iPhone 4 之后，苹果从来没有在 WWDC 上发布过 iPhone 新品，这一不寻常的动作也代表着iPhone 近期增速放缓确实给了苹果很大的压力。

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