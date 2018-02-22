两款低端iPad曝光：9.7英寸 将于3月发布

欧亚委员会的数据库堪称苹果天敌，每次曝光后半月内新品必发布！

此前，iPad 系列共有 iPad mini，iPad 和 iPad Pro 三大系列，此前有关新 iPad 的猜想也一直围绕着这三个系列。不过根据最新的消息，苹果似乎打算推出全新的 iPad ，近日我们发现了有关两台廉价 iPad 的信息。





消息来自法国媒体 Consomac 的报告，他们发现苹果在欧亚委员会的数据库中新增了一些新设备。在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等国家，销售加密设备需要进行这项登记，过去 MacBook、iPhone 7 和 AirPods 耳机都是通过这一途径泄密的。在设备库中，存在着一些名为 AA、CC 开头的设备，尚不清楚它们和哪些设备有关。但其中 A1893 和 A1954 两款搭载 iOS 11 的平板电脑引人注目，因为它们的命名方式和此前的 iPad 都不一样。综合市面上的传闻，苹果可能会在不久之后更新廉价的9.7英寸 iPad 产品线。

在去年，DigiTimes 曾表示苹果计划在今年推出售价259美元的低价 iPad，外观设计将保留经典的 Home 按键，性能会有提升，但任何改进都将会是小幅度的。而这款9.7英寸的产品有可能会在下个月的新品发布会上亮相，或者苹果干脆会直接上架这些产品，毕竟春季发布会并不是每一年都有。目前在售的9.7英寸 iPad 搭载了 A9 芯片，后置摄像头为800万像素，前置摄像头120万像素，具备双扬声器、Lightning 接口、3.5mm 耳机插孔和 Touch ID 等特性。不过他缺少对于 Apple Pencil 和 Smart Keyboard 的支持。至于为什么推测新 iPad 会在3月发布，因为不管是 iPad Pro、iPhone 7、iPhone 7 Plus、Apple Watch Series 2、AirPods 还是 MacBook Pro ，都在它们出现在欧亚委员会的数据库的一到两周之后正式发布了。

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