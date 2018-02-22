苹果发布iOS 11.3 beta 3 删除AirPlay 2功能

AirPlay 2对Apple TV和多设备控制的支持更好。

春节期间，苹果向用户推送了 iOS 11.2.6 ，这并不是一次常规的系统更新，仅仅是为了堵上特殊字符导致系统、应用崩溃的 bug 而已。不过常规系统更新苹果也没落下，今天他们发布了 iOS 11.3 beta 3，与之前测试版系统最大的不同是，beta 3版本删除了 AirPlay 2。





同时发布的还有 tvOS 11.3 beta 3，苹果在两个测试版系统中都删除了 AirPlay 2 功能，在此前的测试版中， AirPlay 2允许用户将 Apple TV 添加到 iOS 设备上的 Home App 中，并且能够在多台 Apple TV 上实现多房间音频播放。现在我们尚不清楚苹果是否会在下个版本的 iOS 系统中加回这一功能。

至于其他的功能，iOS 11.3中，用户能够将 iMessage 的信息同步到 iCloud 中，同时更加强大的 ARKit 1.5 能够将虚拟物体更精准地投射到不规则的表面上，并且识别垂直表面。健康应用也加入了重要的新特性，用户能够将病历等医疗记录信息导入到 iPhone/iPad 中了。最后，iPhone X 用户还迎来了四个新的Animoji，包括狮子、头骨、龙和熊。最被关注的是“电池健康”选项，用户在该板块中能够看到电池的实时健康状况，以此来判断 iPhone 是否需要更换电池。同时如果你的 iPhone 自动开启了性能限制，新系统下用户也能够手动关闭这一限制了。不过在 iPhone 下次遭遇自动关机时，iOS 又会自动开启性能限制，这时候用户总需要自己手动关闭，所以最好的解决方法还是更换一块健康的电池。

iOS 11.3 中还有不少小改变，比如 Apple News 增加了“ For You ”功能，向用户推荐当日热门。新的 App Store 中，用户能够按照评分和日期来对评论进行排序。iBooks 在 iOS 11.3 中变成了“Books”，Apple Music 对于音乐视频将会有更好地支持。如果你想尝鲜 iOS 11.3 beta 3 系统，那么可以在苹果测试网站上申请加入测试计划并下载相应固件，当然，你也可以安装证书后直接收到 beta 版系统的 OTA 推送。不过我们不建议用户在主力机型上使用 beta 系统，毕竟它们不太稳定。最后，苹果表示 iOS 11.3 正式版将在春季向公众开放。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。