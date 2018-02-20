苹果发布iOS 11.2.6，修复特殊字符导致的闪退问题

2018-02-20 12:29:52
chengge
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这是 iOS 11 操作系统的第11次正式更新。

苹果今天发布了iOS 11.2.6，这是 iOS 11 操作系统的第11次正式更新。 



iOS 11.2.6 解决了由于无法呈现印度语泰卢固语中的特定字符而导致应用程序（如消息）在iPhone和iPad上崩溃的问题。当发送/接收或输入该字符时，泰卢固语字符会导致应用程序冻结并变得无响应，甚至引起闪退。

目前微博微信等平台已经将该字符屏蔽，但还有大量的APP并没有将其屏蔽，导致部分用户故意输入该特殊字符，其他用户点击进去的时候会引发闪退问题。苹果此次小幅度升级更新主要是解决该问题，推荐 iOS 11 的用户升级到该系统。



iOS 11.2.6 更新的主要内容为：

- 修复了使用某些字符序列可能导致应用程序崩溃的问题；
- 修复了某些第三方应用可能无法连接到外部附件的问题。

事实上不仅仅是 iOS ，macOS 上遇到该字符也会引发应用程序崩溃甚至闪退，所以除了 iOS 11.2.6 以外苹果此次更新了 macOS 10.13.3 同样修复了该问题。

不过在 iOS 11.3 以及 macOS 10.13.4 中该 bug 并不会生效，所以目前还是 iOS 11.3 beta 用户不用担心该问题。iOS 11.3 目前已经进行到了第二个测试版本，预计正式版将会在三月份到来。

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