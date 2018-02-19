苹果将地址改为Apple Park 可员工们却很困扰

25年以来，苹果第一次更改企业地址，但员工们却因为办公室里玻璃太多，走路时经常碰壁。

苹果的Apple Park的主体建筑虽然已经落成很长时间了，但是绿化、装修等工作还一直在紧张进行中，但是相信距离100%投入使用已经不远了。因为苹果已经在近日将企业联系地址改为 One Apple Park Way，这意味着这座公园已经成为了苹果的“主战场”。





此前苹果的公司联系地址一直是 One Infinite Loop，而近日这一地址悄悄地改成了 Apple Park，为什么改一个地址都能成为新闻呢？不只是因为Apple Park高达50亿美元的造价、容纳1.2万名员工的规模和令人称奇的环形建筑，还因为这次地址改变意义非常重大。





从1993年往后到现在，苹果已经有整整25年没有更改过企业联系地址，所以直到今天，不少人依然习惯将苹果称之为“库珀蒂诺巨人”（库珀蒂诺是One Infinite Loop的所在地）。不过不少苹果员工对于这个栋建筑可能不是很喜欢，去年年中就有员工称这座巨大的环形建筑里到处都是开放式的办公环境，这让不少喜欢安静、独立环境的员工感到不适，甚至还有人因此从苹果离职。而近日又有外媒报道称，因为办公室中实在有着太多玻璃，导致苹果员工走路时经常因为走神而碰壁，不少人对此提出了不满。原来Apple Park的主建筑不仅外墙采用了13.7米的玻璃幕墙，建筑内的墙壁也有不少玻璃材质，苹果称这样能够最大程度上利用自然光采光，这些内部的玻璃墙壁、办公室也被苹果称为“豆荚”。

现在，为了避免撞上玻璃墙，一些苹果员工在玻璃上贴了便利贴甚至是海报，来提醒路过的同事这里有一堵墙，但是没过多久就被管理人员撕掉了，他们声称贴纸条会影响建筑美感。去过Apple Store的朋友肯定都知道苹果对于玻璃材质究竟有多喜爱了，而这早已经给苹果带来过麻烦，2011年时，一位83岁的女士在Apple Store里被玻璃墙碰破了鼻子。为此她起诉了苹果公司，要求对方在玻璃墙上贴上警示语，最终这一诉讼以和解告终。

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