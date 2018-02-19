HomePod成本公开 利润最低的苹果产品

很显然，苹果虽然赋予了HomePod最好的硬件，但却不敢将价格定得太高。

苹果旗下的产品一直都有着非常高的利润率，就拿iPhone来说，iPhone X利润率64%，iPhone 8为59%。虽然我们都知道产品价格不应该用物料价格来计算，但不可否认的是，苹果硬件产品的高利润是他们漂亮财报的最佳背书。不过近日，我们却发现了一个异类的苹果产品——HomePod。





其实不少渠道的消息都已经指出，HomePod的制造成本相当之高，而根据研究机构TechInsights的最新报告，HomePod的制造成本竟然高达216美元，考虑到其349美元的售价，这意味着HomePod的硬件成本占售价的62%，利润率仅为38%。这一消息后来也得到了彭博社的证实。其实38%的利润率不仅远低于iPhone等苹果产品，甚至比不少竞争对手都低，亚马逊的 Echo 和谷歌的 Google Home，利润率分别为56%和66%，是不是让大家大跌眼镜了呢？毕竟亚马逊和谷歌一直都廉价硬件的代表。

不过即使如此，HomePod的成本也高得不正常，据报告中给出的数据，高音、低音单元和电源管理硬件成本高达58美元，OLED面板等其他零件花费了60美元，而A8处理器、外壳等花费了50.5美元，最后生产、测试和包装成本为17.5美元。很显然，苹果虽然赋予了HomePod最好的硬件，但却不敢将价格定得太高，毕竟他们是智能音箱市场的跟随者，谷歌、亚马逊等对手的产品实在卖得太便宜了。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。